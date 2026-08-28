Este viernes en la Mesa Redonda: Todo sobre el nuevo curso escolar en la enseñanza general

La Dra.C. Nayma Ariatna Trujillo Barreto, Ministra de Educación, Ariadna Padrón García, Directora General de Desarrollo y Formación Artística del Ministerio de Cultura y la Dra C. Emilia Rebeca Hernández Mezonet, Directora de Formación y Superación del Inder, comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para dar detalles sobre las características y preparativos del nuevo curso escolar 2026- 2027 que inicia el próximo lunes 1 de septiembre, en la Enseñanza General.