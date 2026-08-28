Avanza venta del uniforme escolar en la provincia

A pocos días del inicio del curso escolar 2026-2027, la provincia de Granma ha puesto en marcha una estrategia integral que abarca todos los frentes necesarios para garantizar el desarrollo del proceso docente en medio de las complejas circunstancias que enfrenta el país. Parte de este plan es la venta de las prendas del uniforme en los 13 municipios, priorizando los territorios de Cauto Cristo, Jiguaní y Guisa, a pesar de que el sector textil enfrenta limitaciones energéticas.