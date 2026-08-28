Media Luna Roja Turca denuncia uso del hambre como castigo en Gaza

La presidenta de la Media Luna Roja Turca, Fatma Meriç Yılmaz, denunció hoy que se recurre al hambre como castigo en Gaza, donde persisten graves dificultades para acceder a alimentos, agua potable y servicios sanitarios.

Según un comunicado de la organización humanitaria, Yılmaz realizó una visita al puerto egipcio de El Arish y a almacenes de la Media Luna Roja para supervisar el envío de asistencia destinada al enclave palestino y evaluar las necesidades sobre el terreno.

La funcionaria, acompañada por el embajador de Türkiye en El Cairo y una delegación, se trasladó también al paso fronterizo de Rafah.

Yılmaz recordó que garantizar el acceso de la población civil a la ayuda constituye una obligación del derecho internacional humanitario y lamentó que las restricciones continúen agravando la situación humanitaria en Gaza.

Indicó que, tras el alto el fuego, se había previsto la entrada diaria de 600 camiones de ayuda, pero aseguró que solo unos 100 logran acceder al territorio palestino.

Agregó que 160 camiones con asistencia enviada por la Media Luna Roja Turca por vía marítima permanecen a la espera de autorización para ingresar en Gaza.

La organización distribuye comidas calientes y agua potable, apoya los servicios sanitarios y canaliza parte de sus suministros mediante los denominados Barcos de la Buena Voluntad a través del puerto de El Arish.

Durante su estancia en Egipto, Yılmaz visitó además a pacientes palestinos procedentes de Gaza que reciben tratamiento en El Cairo y anunció un programa de apoyo en el Hospital de la Media Luna Roja Palestina, con un presupuesto de unos 3,2 millones de liras turcas, equivalentes a aproximadamente 66 mil 500 dólares.

Desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza en octubre de 2023, las restricciones sobre los cruces fronterizos dificultaron severamente el tránsito de personas y la entrada de asistencia humanitaria.

De acuerdo con cifras palestinas, la ofensiva israelí dejó más de 73 mil muertos y 174 mil heridos, en su mayoría mujeres y niños, además de provocar una destrucción generalizada de la infraestructura del enclave.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959