Cubano Raidel Martínez sigue intransitable en el béisbol japonés

El diestro, natural de la occidental provincia de Pinar del Río, retiró a los tres bateadores que enfrentó, uno de ellos por la vía amarga, para rebajar su promedio de carreras limpias hasta 1.14.
En esta campaña, Martínez ha lanzado 55.1 entradas, trayecto donde apenas ha permitido siete anotaciones limpias, con 63 ponches propinados y 11 bases por bolas otorgadas.
Hasta hoy estuvo al frente de los salvamentos en su Liga Central con un total de 45 (récord personal), pero el japonés Shinya Matsuyama logró este domingo su número 47 para quedarse solo en ese departamento y quebrar la marca histórica del circuito.