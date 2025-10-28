Desde Georgia se levanta la voz de la solidaridad con Cuba

La Asociación de Amistad de Georgia con Cuba patentizo en carta al pueblo de la isla su enérgica condena a la política de bloqueo de Washington contra la nación caribeña, conoció hoy Prensa Latina.

En el comunicado, según manifestó el embajador cubano en Tiflis, concurrente desde Bakú, Carlos Valdés, los amigos georgianos expresaron su convencimiento de que Estados Unidos fracasará en sus intentos de aislar a Cuba, pues será el país norteamericano el que nuevamente quedará aislado en la arena internacional.

Igualmente, la Asociación de Amistad de Georgia con Cuba manifiesta su más categórico rechazo a las campañas actuales del gobierno estadounidense, que trata de intimidar a terceros países para evitar que apoyen con su voto favorable el proyecto de resolución cubana que exige el fin del bloqueo al país latinoamericano.

El texto añade que es el bloqueo económico, financiero y comercial, dura ya 63 años, la causa primordial de los problemas de la economía y el obstáculo principal para el desarrollo de Cuba. No hay sector de la vida social y económica que escape a sus efectos.

El bloqueo es un acto de genocidio que vulnera los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros efectos, limita la entrada de divisas a Cuba y erosiona a sectores básicos como la agricultura, el transporte, el turismo y la medicina, destaca la misiva.

Y agrega que esta última está afectada a su vez por la falta de suficientes medicamentos que no se pueden comprar en el mercado norteamericano.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959