Listo Educación Granma para enfrentar riesgos de Melissa

Las estructuras de dirección, los docentes y el personal de apoyo de Educación en Granma están preparados para enfrentar el paso del huracán Melissa, afirmó en esta ciudad Manuel Abelardo Ortiz Uriarte, director provincial del sector.

Orlando Fombellida Claro | Foto del perfil de FB de la Dirección Provincial de Educación, Granma

Con el objetivo de proteger su integridad, dijo, se realizó un pase masivo de los estudiantes internos, cifra que asciende a más de cinco mil, según informe publicado al inicio del actual curso escolar.

Para el aseguramiento a dicha tarea, el directivo resaltó la rápida respuesta de la Empresa de Ómnibus y la División Territorial Comercializadora de Combustible.

En reunión del Consejo de Defensa Provincial y declaraciones al telecentro Crisol de la Nacionalidad Cubana, Ortiz Uriarte señaló que los trabajadores de las mil 124 instituciones educativas de la provincia laboraron con disciplina y prontitud en la protección de los medios de vida y estudio.

Sobre los centros habilitados para acoger evacuados, subrayó la disposición de la fuerza docente y de servicio en función del doble encargo de atender a las personas y cuidar los inmuebles.

Agregó que tras el paso de Melissa por el oriente cubano, educadores, educandos y sus familiares en toda la provincia se movilizarán de inmediato a la recuperación de los posibles daños.

A través del sitio oficial de Educación en Granma en la red social Facebook, las direcciones municipales del organismo también dan fe del intenso quehacer en aras de mitigar los posibles impactos del meteoro.

Liuska Surós Arias, directora de Educación en Bayamo, detalló las medidas de seguridad puestas en práctica para garantizar la protección y el bienestar de los pequeños residentes en las dos casas de niños sin amparo familiar de la localidad.

