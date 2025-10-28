Priorizan en Holguín evacuación ante azote de huracán Melissa

Eileen Esther Molina Fernández | Foto: Juan Pablo Carreras
Ante este organismo tropical, se encuentran ya protegidas en albergues más de 2 mil 500 personas que constituyen 930 familias y más de 77 mil holguineros en casas de parientes y amigos, informó este lunes Maite Pupo Romero, jefa de la comisión de atención a la población en la provincia.
Refirió que se trasladaron también los abuelos del Hogar de Ancianos de Mayarí hacia el Hospital de Nicaro y se prioriza el traslado de personas residentes en los barrios de Altagracia, La Fortuna, Limoncito del municipio de Cacocum, propensas a las inundaciones.
Joel Queipo Ruíz, presidente del CDP, llamó a no subestimar el fenómeno que se avecina, salvaguardar la vida y concientizar a las personas sobre la necesidad de protegerse y cumplir con las orientaciones dadas por la Defensa Civil.
Destacó que la protección de las personas no es opcional ante un ciclón sin antecedentes, pues Melissa tiene fuertes vientos, lluvias y penetraciones del mar, lo cual representa un gran peligro para poblaciones aguas abajo de las presas; enfatizó en la necesidad de utilizar todas las estrategias orientadas a agilizar la evacuación.
Instó a aprovechar las horas del día y dar seguimiento a la protección en casas de familias, como una de las estrategias encaminadas a garantizar la integridad de las personas.
Durante la reunión, los subgrupos de agua, energía, turismo y salud informaron sobre las condiciones enfocadas en enfrentar el paso del huracán, que debe acercarse al oriente cubano a partir de este martes en la noche.
Además, territorios como Sagua de Tánamo, Moa y Mayarí abundaron en las acciones dirigidas a proteger a la población, los bienes de la economía, las garantías de servicios básicos, el bombeo y rebombeo de agua y la preparación para enfrentar la fase recuperativa.
Según un informe del Centro Meteorológico Provincial, el huracán Melissa intensificó la fuerza de los vientos a 280 kilómetros por hora, por lo cual continúa siendo un potente organismo y se pronostican afectaciones en todo el territorio; por ello es imprescindible seguir las orientaciones de la Defensa Civil para cada etapa.