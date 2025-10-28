Huracán Melissa aumentó velocidad y tocará en breve a Jamaica

Según el pronóstico, después se moverá a través del sureste de Cuba el miércoles por la mañana y a través del sureste o centro de las Bahamas más tarde el miércoles.
Los vientos máximos sostenidos son de 280 km/h con vientos más fuertes. Melissa es un huracán de categoría 5 en la cadena Saffir-Simpson y se esperan pocos cambios en la intensidad, advierte la institución.
Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 45 km del centro y de fuerza de tormenta tropical hacia afuera hasta 315 km.
El Aeropuerto Internacional de Kingston, Jamaica, reportó un aumento sostenido viento de 69 km/h y una ráfaga de 93 km/h.
Alerta la institución que Melissa traerá lluvias de 15 a 30 pulgadas en sitios de Jamaica y lluvias adicionales de seis a 12 pulgadas para el sur de La Española hasta el miércoles, con máximos locales totales de tormenta de 40 pulgadas posibles.
También habrá inundaciones repentinas catastróficas y numerosas y es probable que se produzcan deslizamientos de tierra.
Para el este de Cuba, se prevén precipitaciones totales de 10 a 20 pulgadas, con cantidades locales de hasta 25 pulgadas hasta el miércoles, lo que resultará en
inundaciones repentinas potencialmente catastróficas y mortales con numerosos deslizamientos de tierra, alerta el informe.