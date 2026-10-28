Camilo, de Yaguajay y de Cuba

Aquel triste 28 de octubre, acaso ultimado por las pésimas condiciones de un tiempo que, como el entonces bravío mar, debe haberse arrodillado 67 veces ante la historia para pedirle perdón, Camilo desaparecía víctima de un accidente aéreo.

Lo épicamente curioso es que desde ese instante nunca estuvo más lejos del olvido.

Para que se entienda mejor: además de su presencia diaria, inevitable –mediante inmortales anécdotas, enseñanzas, frases… o del nombre que llevan centros de educación, fábricas, entidades, avenidas o las escuelas donde se forman adolescentes y jóvenes con vocación militar– el cubano se ha acostumbrado a reencontrarse con él año tras año, en cualquier punto del litoral, en ríos, arroyos, embalses y otros acuíferos donde las flores devienen beso en forma de tributo. Hermosa tradición, sin otro referente igual.

Yaguajay –el pueblo que lo convirtió en hijo suyo eterno y que lo bautizó como su Héroe para siempre– no se conforma, sin embargo, con esas muy cubanas maneras de mantenerlo vivo, octubre por octubre organiza el Coloquio sobre la vida y obra del Señor de la Vanguardia. Tampoco estuvo, este 2026, exento de la cita.

Tal y como ha declarado a la prensa Elvira Sierra Díaz, especialista del Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos, la difícil coyuntura que enfrenta la nación no pudo nublar la participación en el encuentro, dividido esta vez en cinco comisiones que tuvieron la responsabilidad de examinar obras en vertientes como la literatura, las artes plásticas y la música, fundamentalmente.

Anécdotas relatadas por personas de más avanzada edad, que participaron hace décadas en diferentes eventos relacionados con Camilo y la visión actual, transmitida por estudiantes y por jóvenes pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, volvieron a remarcar la capacidad de la historia para mantener la vitalidad de sus héroes a la par de las nuevas generaciones.

Como en ediciones anteriores, lo presentado al Coloquio engrosa el Fondo Documental del Museo Nacional Camilo Cienfuegos, que atesora más de 2 000 obras desde el encuentro inicial.

Este 28 de octubre, el impresionante Complejo Histórico asentado en el Yaguajay de Camilo y de Cuba entera volverá a sentir en su regazo el latido de la provincia y del país.

A nadie le extrañe. ¿Acaso no siente todo el archipiélago, de enero a diciembre, el auténtico latido y la limpia sonrisa del héroe?

La Demajagua