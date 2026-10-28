ONU resalta papel de las mujeres en procesos de paz

El liderazgo de las mujeres es hoy fundamental para construir una paz justa y duradera, aseveró el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Al intervenir en un debate abierto del Consejo de Seguridad, el titular del organismo multilateral lamentó que, pese a las numerosas conferencias, reuniones, informes y resoluciones de las últimas décadas, la desigualdad de género persista e instó a implementar acciones concretas para reducirla y eliminarla.

Asimismo, recordó que para las mujeres y niñas que viven en zonas de conflictos, ese fenómeno se manifiesta en actos de violencia atroces, incluidos los ataques sexuales.

Guterres resaltó la necesidad de lograr la participación de las féminas en los procesos de diálogos, en la toma de decisiones y en la recuperación de las comunidades una vez terminados los enfrentamientos.

Actualmente, nos enfrentamos al mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945): desde Gaza hasta Ucrania, pasando por el Sahel, Sudán, Myanmar y otros lugares. Las mujeres siguen siendo victimas de violencia, exclusión, discriminación y abuso. El número de casos de agresiones sexuales contra ellas superó los nueve mil 700 el año pasado, una cifra que, en realidad, es mucho mayor, apuntó.

Además, alertó sobre el incremento de las muertes maternas en áreas de crisis y de las causadas por explosivos.

A las niñas se les niega la educación que necesitan y a la que tienen derecho. Las políticas, periodistas y defensoras de los derechos humanos son marginadas y convertidas en blanco de ataques. Las partes en conflicto siguen imponiendo restricciones inaceptables al personal femenino de la ONU y las organizaciones asociadas, impidiéndoles realizar su labor simplemente por el hecho de ser mujeres, indicó.

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Ante ese escenario, Guterres pidió el accionar inmediato de la comunidad internacional y aseguró que «los procesos de paz tienen más probabilidades de perdurar cuando las féminas participan en ellos de manera significativa, y la estabilidad es más fácil de alcanzar cuando ellas tienen las mismas oportunidades para definir el futuro de sus comunidades».

Las sociedades son más fuertes y resilientes cuando las mujeres y las niñas pueden vivir sin miedo y sin violencia, dijo.

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