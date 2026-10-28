El mundo vota contra el bloqueo de EEUU a Cuba: dignidad frente al cerco

Este miércoles, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) votará por trigésima cuarta ocasión el proyecto de resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

La votación llega en un escenario de recrudecimiento de esa cruel política, marcado por nuevas restricciones y por las denuncias de la Cancillería cubana sobre las presiones de Washington para influir en la posición de otros Estados miembros. Una vez más, la comunidad internacional tendrá ante sí la oportunidad de pronunciarse sobre una medida unilateral que afecta las condiciones de vida de millones de cubanos.

Durante el martes, primera jornada del debate, representantes de países y organizaciones regionales e internacionales expresaron su rechazo al bloqueo y respaldaron el derecho de Cuba a vivir sin las restricciones que impone esa política.

El Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77 y China, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas y el Grupo Africano estuvieron entre las voces que defendieron el respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados y los principios del multilateralismo.

Esas intervenciones reflejan la persistencia de un justo reclamo que trasciende las diferencias políticas y se vincula con normas fundamentales del derecho internacional.

Sin embargo, el debate vuelve a desarrollarse en medio de denuncias sobre gestiones de la Administración estadounidense para modificar el sentido del voto de las delegaciones.

Las amenazas de aranceles, las restricciones de visas y la posible suspensión de programas de cooperación constituyen instrumentos de presión que pueden comprometer la libertad de decisión de los países más vulnerables.

La votación permitirá observar no solo el respaldo que conserva la resolución cubana, sino también el efecto de esas presiones sobre el comportamiento de los Estados miembros.

El bloqueo no es una abstracción diplomática ni una diferencia política sin consecuencias concretas; sus efectos inciden en la vida de todas las familias cubanas, pues limitan la producción de alimentos, el acceso a medicamentos, el transporte, los servicios de salud y el suministro de agua y electricidad.

El informe presentado por Cuba cifra en 8 083,3 millones de dólares los daños ocasionados entre marzo de 2025 y febrero de 2026, un incremento del siete por ciento respecto al período anterior.

Las pérdidas acumuladas durante más de seis décadas ascienden, a precios corrientes, a 178 700,5 millones de dólares, una carga que limita las posibilidades de desarrollo del país.

La resolución que se someterá a votación no tiene carácter jurídicamente vinculante, y su aprobación no basta por sí sola para poner fin al bloqueo, cuya eliminación requiere decisiones de las instituciones competentes de Estados Unidos.

Pero su importancia política y moral permanece: expresa la posición de los Estados ante una política que Cuba denuncia como un obstáculo para su desarrollo y que ha recibido reiterados cuestionamientos en el principal foro deliberativo de la comunidad internacional.

Por eso, el resultado de este miércoles tendrá también un significado en la defensa del multilateralismo frente a las medidas coercitivas unilaterales.

Cuba espera nuevamente un amplio respaldo internacional, pero más allá del número de votos, la jornada será una ocasión para reafirmar que las diferencias entre Estados no deben resolverse mediante el castigo económico a sus pueblos, ni las relaciones internacionales quedar subordinadas a amenazas y represalias.

El fin del bloqueo permitiría avanzar hacia vínculos basados en el respeto a la soberanía y el derecho de cada nación a decidir su propio destino.

Mientras esa política persista, el reclamo cubano seguirá ante las Naciones Unidas: poner fin a una medida que condiciona la vida de todo un pueblo.

10:16 – Díaz-Canel: Cuba no retrocederá frente a presiones y órdenes yanquis

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó este miércoles que Cuba no retrocederá ante las presiones de Estados Unidos y respaldó la actuación de la delegación de la Isla en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

“Cuba no retrocederá, y menos aún frente a presiones y órdenes yanquis”, escribió el mandatario en la red social X, donde felicitó al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, al representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, y a los demás integrantes de la delegación por su actitud frente a lo que calificó como “el irrespeto, la arrogancia y la prepotencia imperial”.

En otro mensaje, Díaz-Canel recordó que la sede de la ONU es un espacio de igualdad soberana entre los Estados y afirmó que Cuba defenderá allí sus derechos, los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la dignidad de su pueblo.

Las declaraciones se producen durante el debate en la Asamblea General sobre el proyecto de resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, que será sometido a votación este miércoles por trigésima cuarta ocasión.

10:05 – México abre el debate hoy en la Asamblea General: poner fin al bloqueo es una necesidad urgente

El representante de México, embajador Héctor Vasconcelos, abrió este miércoles el debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el proyecto de resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

En su intervención, el diplomático mexicano recordó que su país ha mantenido “una histórica y consistente posición de condena al bloqueo contra el pueblo de Cuba sostenida por más de seis décadas”, al considerarlo contrario al derecho internacional e incompatible con los principios de la ONU.

El representante subrayó que “constituye un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social de Cuba, con consecuencias directas para el bienestar de su población”. Entre esas consecuencias mencionó ”el desabasto de alimentos y medicamentos, las limitaciones en el acceso a servicios básicos, en el sistema bancario y la crisis energética”, lo que, a su juicio, “evidencia que sus efectos trascienden el ámbito económico y repercuten en la vida cotidiana de millones de personas”.

México fue enfático al señalar que “ningún pueblo debería verse obligado a afrontar estas condiciones como resultado de medidas coercitivas unilaterales”. Por ello, consideró que “poner fin al bloqueo constituye una necesidad urgente y un imperativo humanitario”.

El diplomático también abogó por que “el diálogo, la cooperación y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre las medidas que profundizan las dificultades de una población”. En ese sentido, afirmó que ”avanzar en esa dirección no solo beneficiaría a Cuba, sino que también contribuiría a construir un hemisferio más próspero y solidario, sustentado en la justicia, la paz y el entendimiento entre las naciones”.

También subrayó que “la solidaridad debe traducirse en hechos y no limitarse a declaraciones de principios”. En congruencia con esa convicción, afirmó que su país ”ha mantenido su respaldo al pueblo cubano mediante iniciativas concretas de carácter humanitario”.

El diplomático reafirmó que ”la cooperación internacional y el apoyo mutuo entre las naciones son fundamentales para hacer frente a los desafíos compartidos” y sostuvo con firmeza que “la fraternidad entre nuestros pueblos no depende de coyunturas ni de diferencias”.

México consideró que el bloqueo, “como mecanismo de presión externa para influir en las decisiones internas de un Estado soberano, resulta incompatible con los principios consagrados en la Carta de esta Organización y contraviene el espíritu de convivencia pacífica entre las naciones”.

En ese tenor, el representante refrendó “el rechazo a la imposición de sanciones unilaterales al margen de las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

En consonancia con esa posición, el diplomático reiteró “la importancia de que Cuba sea excluida de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo de los Estados Unidos”, toda vez que su inclusión “genera barreras adicionales a sus operaciones financieras e intercambios comerciales internacionales”.

El representante mexicano concluyó que “eliminar los obstáculos que impiden la participación plena de Cuba en la comunidad internacional contribuiría a consolidar un orden multilateral sustentado en el respeto al derecho internacional y en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Cubadebate