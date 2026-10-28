Diario de Sri Lanka destaca dignidad demostrada por Cuba en ONU

El diario Lanka Leader resaltó hoy la demostración de dignidad del canciller cubano, Bruno Rodríguez, ante falacias en ONU del embajador estadounidense, Mike Waltz, en su intento de justificar el ilegal bloqueo contra el país caribeño.

Durante el debate en la Asamblea General la víspera sobre el proyecto de resolución que pide el fin del cerco económico, comercial y financiero contra la isla, el canciller cubano mediante una moción de orden, acusó al gobierno de Estados Unidos de recurrir a falsedades, ejercer presión sobre los Estados miembros y faltar al respeto al pueblo y al gobierno de Cuba, destacó el rotativo esrilanqués.

Rodríguez se dirigió directamente a Waltz y cuestionó sus argumentos durante la sesión: «Señor Waltz: está mintiendo de nuevo. Espero que tenga un mejor desempeño en sus futuros cargos políticos en el Consejo de Seguridad Nacional, porque aquí, en las Naciones Unidas, su desempeño es muy pobre. Familiarícese mejor con el documento que tiene en la mano antes de venir a leerlo, reprodujo la fuente informativa.

Lanka Leader resaltó que el jefe de la diplomacia cubana rechazó los intentos de desviar la atención del tema central de la sesión —dedicada al bloqueo estadounidense— mediante acusaciones que calificó de infundadas.

El rotativo señaló que el jefe de la delegación de Estados Unidos comenzó su intervención con una lección de historia tan creativa que presentó a Ronald Reagan amenazando al pueblo cubano en 1979, cuando aún no era presidente, pues llegó a la Casa Blanca en 1981.

También apuntó que el resto del relato de Waltz pareció más un guion de ficción que un debate multilateral, pues contenía, apuntó, una sucesión de afirmaciones grandilocuentes, fechas convenientemente ajustadas y silencios calculados, lo cual presentó ante la Asamblea como si fueran verdades reveladas.

A continuación, se desplegó la letanía de siempre —confiscaciones, campos de prisioneros, trabajos forzados y una supuesta lección de 67 años de duración—, todo ello expuesto con el tono de quien cree que repetir una acusación muchas veces la convierte en una prueba, subrayó el rotativo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, solicitó al presidente de la Asamblea General que llamara al orden al representante de Estados Unidos por los insultos dirigidos a la delegación cubana. Cuba no es una amenaza; el bloqueo sí lo es, agregó Lanka leader.

Esta es la 34 ocasión que el máximo órgano deliberativo de las Naciones Unidas pone a consideración el proyecto de resolución titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», el cual será sometido a votación este miércoles.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959