Preserva Casa de las Américas historia de culturas indígenas

La Casa de las Américas contribuye, mediante sus colecciones de arte, publicaciones y espacios de debate, a preservar la historia de los pueblos originarios del continente, tema presente en el XXI Congreso Iberoamericano de Pensamiento.

Jaime Gómez Triana, vicepresidente de esa institución y director del Programa de Estudios Originarios de América, fundado en 2011, explicó en Holguín a la ACN que la entidad ha sido testigo de cómo, a lo largo de su trayectoria, se ha abordado la realidad de los pueblos indígenas y la inmensa diversidad cultural del continente, extendida desde Estados Unidos y Canadá hasta la Patagonia.

Las culturas nativas actuales enfrentan y resisten el extractivismo, el capitalismo depredador y el fascismo creciente que se manifiesta en el mundo, ante lo cual es fundamental acudir a la dimensión cultural, rescatar el valor de la belleza y la creación, así como la riqueza de las cosmovisiones y espiritualidades, comentó.

Responsable de la ponencia de clausura de la cita, uno de los principales espacios de la XXXII Fiesta de la Cultura Iberoamericana, Gómez Triana manifestó su satisfacción por participar nuevamente en el encuentro y profundizar en el vínculo entre este y la mirada de la Casa de las Américas hacia los pueblos originarios.

Abordar esas problemáticas desde la conferencia contribuye al diálogo necesario, que también debe promover una reflexión descolonizadora sobre los espacios de creación, agregó.

Durante la última jornada, desarrollada en la Sala Revolución del Museo Provincial de Historia La Periquera, el académico destacó que entre las acciones de la institución figuran la recopilación de obras artísticas y la divulgación de investigaciones y textos literarios relacionados con los saberes ancestrales americanos.

Entre los autores que constituyen pilares para el estudio del pasado latinoamericano y sus expresiones autóctonas, como las civilizaciones quechua y maya, mencionó a Manuel Galich, José María Arguedas, Alberto Flores Galindo y Martín Lienhard, además de otros ganadores del Premio Casa de las Américas.

La XXXII Fiesta de la Cultura Iberoamericana, dedicada a la investigación y promoción de las culturas ibéricas y americanas, reúne en Holguín a cerca de 30 delegados de 10 países para celebrar la diversidad y vigencia de esas raíces.

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