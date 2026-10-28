Reabren instalación emblemática de la gastronomía en Cauto Cristo

El Restaurant 1750, uno de los establecimientos gastronómicos más importantes de Cauto Cristo garantiza nuevamente servicios a la población local y visitantes, desde este lunes.

El inmueble, ubicado en la calle Rafael Peralta, frente al parque de la localidad, retoma sus operaciones con el objetivo de ofrecer servicios gastronómicos de calidad que incluyen comidas criollas y platos típicos de la cocina cubana.

Virgen Hidalgo Verdecia, arrendataria de la instalación, declaró que el objetivo es contar con mayor presencia en las actividades económicas del territorio.

” Aquí tendremos platos criollos, alimentos de calidad y con precios variados. Pretendemos estabilidad en las ofertas y desde las nueve de la mañana hasta las 11 de la noche generalmente habrá oportunidad para el consumo. Estaremos siempre que haya clientes” , aseguró.

Recientemente fue aprobada la pequeña empresa La Patrona, tras cumplir con los requisitos establecidos para su participación en el desarrollo de este territorio granmense.

Los gestores del negocio ya poseen experiencia previa en la comercialización de este tipo de productos.

La reapertura del único restaurante del municipio constituye una oportunidad en un contexto donde las autoridades locales han señalado la necesidad de fortalecer los servicios de comercio y gastronomía en el territorio.

Se trata de una labor conjunta con participación de empleados estatales y no estatales.

Esta instalación posee un salón reservado, uno más amplio para todos los clientes, un espacio dedicado a las confituras y dispondrá de una pequeña tienda de ropas.

Este establecimiento fue fundado en 1973 bajo el nombre de “El Criollo” y adoptó su denominación actual en 2005 tras un proceso de remodelación y modernización .

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La revitalización de prestaciones comerciales y gastronómicos de Cauto Cristo responden en primera instancia a la garantía de un servicio para beneplácito de los clientes y en segunda, a la puesta en práctica de las transformaciones económico sociales aprobadas en el país, que incluyen el fortalecimiento de las cadenas de los servicios.

Las prestaciones del restaurante estuvieron paralizadas desde hace algún tiempo en espera de mejor gestión para sus prestaciones.

Radio Bayamo