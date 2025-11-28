Realizarán pesaje para Noche cubana de boxeo profesional

El pesaje oficial y la conferencia de prensa de la Noche cubana de boxeo profesional se realizará hoy en el balneario de Varadero, sede del evento este sábado.

Los púgiles involucrados en la velada se colocarán sobre la báscula en la mañana, y por la tarde será el pesaje mediático y el intercambio con la prensa acreditada.

En las últimas horas trascendió que el anfitrión Yusnier Sorsano peleará por la faja Federlatin de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cuando enfrente al argentino Nicolás Verón.

De esta manera se sumará a sus compatriotas Lázaro Álvarez y Erislandy Álvarez, quienes defenderán sus tronos continentales americanos ante los mexicanos Raúl Hernández y Rogelio Jiménez, respectivamente.

Los otros cubanos se estrenarán en el pugilismo rentado sobre el cuadrilátero instalado en el Hotel Meliá Internacional de Varadero.

Son los casos de Saidel Horta, Alejandro Claro, Nelson Williams y Keylor García, rivales del dominicano Misael Vázquez, el argentino Mauro Liendro, el dominicano Jankelly Rodríguez y el colombiano Armando Fontalvo, en ese orden.

Habrá además dos peleas entre visitantes, el marroquí Moussa Gholam contra el mexicano Ramiro Cesena y el alemán Malek Semmo ante el venezolano Julio Pérez

