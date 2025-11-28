Egipto alerta sobre despliegue temporal de tropas extranjeras en Gaza

Egipto afirmó que cualquier despliegue de tropas internacionales en la Franja Gaza solo debe ser temporal y reiteró su respaldo a la independencia de Palestina, reportó hoy un comunicado oficial.

Según una declaración de la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores Badr Abdelatty dialogó por teléfono con el vicepresidente palestino, Hussein Al-Sheikh, como parte de la coordinación sobre la situación en los territorios ocupados.

El jefe de la diplomacia egipcia enfatizó que todos los acuerdos de seguridad sobre Gaza, incluidos el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización, para supervisar el alto el fuego y la entrega de ayuda, son temporales.

Abdelatty afirmó que tras ese periodo se debe entregar el enclave costero a la Autoridad Nacional Palestina, la cual, dijo, debe asumir plenas responsabilidades de gobernanza y seguridad.

También enfatizó el principio de contigüidad geográfica entre Cisjordania y Gaza al tiempo que reafirmó la posición de El Cairo sobre la necesidad de consolidar el alto el fuego, garantizar el acceso humanitario sin obstáculos y relanzar un proceso político creíble basado en acuerdos internacionales y la solución de dos Estados.

Asimismo, destacó la importancia de una coordinación continua para impulsar la reconstrucción de la Franja y en ese sentido se refirió a una próxima cumbre internacional sobre el tema que acogerá este país norafricano.

Ambas partes acordaron mantener estrechas consultas para apoyar los derechos de los palestinos y trabajar por una paz justa y duradera en los territorios ocupados, subrayó el texto.

La recién aprobada resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU proporciona un marco internacional para estabilizar Gaza después de dos años de agresión israelí, aunque el proyecto fue criticado por milicias palestinas, que rechazan la presencia militar extranjera en Gaza.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y otros grupos del territorio también se negaron a entregar las armas al considerar que representan una herramienta legítima para luchar contra la ocupación israelí.

Pese a la resolución, la prensa árabe señala que hasta el momento pocos países están dispuestos a desplegar soldados en esa franja costera y mucho menos entrar en conflicto con Hamas para obligar a sus miembros a desarmarse.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959