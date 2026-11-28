El danzón tiene casi siglo y medio de historia. Ha acompañado las transformaciones de la sociedad cubana y ha dejado una huella profunda en nuestra cultura. Sin embargo, su permanencia no está garantizada. Para Isela Vistel Columbié, musicóloga, investigadora y promotora cultural, defenderlo supone mucho más que conservar partituras o recordar a sus grandes intérpretes: significa mantener viva una parte de la memoria y la identidad de la nación.

Vinculada durante años al Movimiento Comunitario Amigos del Danzón y al Piquete Típico Cubano, agrupación a la que ha dedicado buena parte de su labor, Vistel considera que el género merece una atención proporcional a su importancia histórica y cultural.

Su compromiso tiene también raíces familiares. Pertenece a la quinta generación de una familia de músicos y creció entre orquestas y danzones. Desde esa experiencia personal, y a partir de su trabajo investigativo, defiende una tradición que conoce tanto desde el estudio como desde el contacto cotidiano con sus portadores.

Música en el crisol de la nación

El danzón surgió en Matanzas el 1 de enero de 1879, cuando la orquesta de Miguel Faílde estrenó Las alturas de Simpson en el Liceo Artístico y Literario de la ciudad, hoy Sala White. Pero, para Isela, su nacimiento no puede comprenderse al margen del contexto histórico de la Cuba de entonces.

La investigadora destaca que el género apareció mientras se gestaban las guerras de independencia y que numerosos músicos, negros, mulatos y criollos, compartieron su vocación artística con la lucha por la libertad. Entre ellos menciona a Enrique Peña, corneta de las fuerzas de Antonio Maceo, compositor y director de orquesta que alcanzó el grado de capitán del Ejército Libertador.

El danzón surgió, explica, de la necesidad de contar con una expresión musical que identificara y diferenciara a los cubanos. Por eso considera que su valor patrimonial no reside exclusivamente en sus características musicales, sino también en su relación con la formación de nuestra nacionalidad.

Su singularidad se manifiesta, además, en un conjunto de elementos que trascienden la música y el baile: la elegancia de los movimientos, la manera de vestir, el uso del abanico, el traje o la guayabera, los vestidos largos y las chalinas. Todo ello conforma un universo cultural que expresa una manera de relacionarse y reconocerse.

Desde su nacimiento, el danzón ha funcionado también como una suerte de crónica social. Sus composiciones han hablado de mujeres, ciudades, pueblos, espacios públicos, acontecimientos económicos y políticos, y de los cambios experimentados por el país.

Renovarse sin perder las raíces

La evolución del género constituye, a juicio de Vistel, una de las claves de su permanencia. Los compositores y músicos han enriquecido su estructura, su armonía y su sonoridad, incorporando elementos de otras expresiones musicales.

Un momento importante de esa evolución ocurrió en 1910, cuando José Urfé incorporó elementos del son al danzón, incluido el son montuno. Más adelante llegaron las fusiones con el mambo y el chachachá, entre otras variantes.

La musicóloga menciona incluso experiencias más recientes de acercamiento al nengón y al rap, así como el interés de músicos contemporáneos por explorar nuevas combinaciones.

En ese proceso de transformación ocupa un lugar significativo Aniceto Díaz, creador del danzonete con Rompiendo la rutina, en 1929. Su conocida entrada, «Allá en Matanzas se ha creado», anunciaba una nueva modalidad bailable y cantada. El ejemplo ilustra cómo los propios músicos buscaron respuestas a los cambios del gusto popular.

Para Isela, preservar no significa reproducir indefinidamente una misma fórmula. El género necesita dialogar con los lenguajes estéticos de cada época y ofrecer posibilidades de expresión a los jóvenes, sin renunciar a sus características esenciales.

Ir donde están los jóvenes

Uno de los mayores empeños de Vistel consiste precisamente en acercar el danzón a quienes no han tenido contacto con esta tradición.

El Movimiento Comunitario Amigos del Danzón presta especial atención al trabajo con los jóvenes. Foto: Cortesía Isela Vistel

Al frente de esa labor de promoción, ha impulsado conciertos didácticos con el Piquete Típico Cubano en escuelas de arte, centros de trabajo, hogares de ancianos y casas de abuelos. Allí presenta los instrumentos que caracterizan a las antiguas orquestas típicas, como el figle, el bombardino y el timbal de oreja, y explica su historia y funcionamiento.

La experiencia incluye demostraciones de baile con integrantes del movimiento danzonero, para que los estudiantes conozcan no solo la sonoridad, sino también los códigos, la elegancia y las formas de relación que acompañan esta manifestación.

Su método parte de una convicción: si los jóvenes no llegan al danzón, hay que llevar el danzón hasta ellos.

La aceptación que han encontrado estas actividades demuestra, en su opinión, que el desconocimiento no es, necesariamente, por rechazo, sino por la insuficiente exposición a esa música y a sus posibilidades.

En los conciertos didácticos, algunos estudiantes terminan tocando e improvisando junto a los músicos. También existen niños, adolescentes y jóvenes que aprenden a bailar y se incorporan a los círculos de interés y proyectos comunitarios. Matanzas y Pinar del Río figuran entre los territorios donde reconoce experiencias alentadoras.

El Movimiento Comunitario Amigos del Danzón, que celebra medio siglo de creado, constituye otra expresión de esa continuidad. Se extiende por el país y agrupa a personas de diferentes edades en clubes y peñas donde el baile permanece como una práctica habitual.

Tradición que busca espacios

Aunque reconoce la existencia de numerosas peñas y encuentros locales, Vistel considera insuficiente la presencia del danzón en la programación cultural y en los medios de comunicación.

En La Habana identifica alrededor de diez espacios danzoneros que funcionan fundamentalmente los fines de semana, en municipios como Arroyo Naranjo, Centro Habana, Marianao y Playa. A ellos se suman las peñas y agrupaciones de otras provincias, como los espacios fijos que organizan los Comités Provinciales de la Uneac de Camagüey (A puro danzón) y el de Santiago de Cuba, en los que participan las orquestas La bella época y Sabor Chepín-Chovén, respectivamente.

También destaca la permanencia de las orquestas típicas y tradicionales, algunas con décadas de trayectoria. Menciona las experiencias de Pinar del Río, La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba, donde estas formaciones han preservado instrumentos, repertorios y maneras de interpretar la música de sus antecesores.

Sin embargo, advierte que varias agrupaciones atraviesan una situación compleja, marcada por la falta de músicos, las limitaciones materiales y las escasas oportunidades de presentación.

Para la musicóloga, el respaldo institucional debe traducirse en condiciones concretas para sostener las peñas, garantizar la transportación de los instrumentos, disponer de sonido y facilitar la programación de conciertos y festivales.

Explica que algunas orquestas subvencionadas reciben sus salarios, pero carecen de suficientes oportunidades para presentarse ante el público. En la práctica, muchas terminan dedicando su actividad casi exclusivamente a los ensayos.

A ello se suma la falta de personalidad jurídica y económica del movimiento comunitario, que limita su capacidad para organizar y sostener iniciativas propias.

Vistel considera igualmente imprescindible una mayor presencia del género en la radio y la televisión. Destaca los programas de danzones que se transmiten por Radio Cadena Habana y Radio Rebelde, así como la difusión de estas composiciones en Radio Enciclopedia. No obstante, estima que esos espacios todavía no se corresponden con la dimensión histórica y cultural de esta expresión.

Como ejemplo del alcance potencial y las posibilidades de promoción, refiere la experiencia del programa radial en Radio Cadena Habana, del cual es guionista, cuya audiencia, según ha podido constatar, tiene una importante presencia en México, país donde existe un seguimiento sistemático al movimiento danzonero cubano mientras dentro de la Isla todavía resulta difícil visibilizar su quehacer.

El compromiso de preservar

La declaratoria del danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, el 24 de noviembre de 2013, fue para Isela un reconocimiento merecido a generaciones de compositores, músicos, bailadores e investigadores que construyeron y defendieron esta tradición.

Isela Vistel en un concierto didáctico en la escuela de música Academia Amadeo Roldán. Foto: Cortesía Isela Vistel

La musicóloga participó en las investigaciones que sustentaron aquel reconocimiento y considera que el compromiso no puede terminar con una resolución. Ahora se trabaja en la preparación del expediente para su candidatura a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una aspiración que contribuiría a proyectar internacionalmente su valor.

Mientras tanto, ella continúa con su labor de promoción. Entre sus iniciativas recientes figura un videoclip dedicado a la familia Urfé, grabado en Madruga a partir del danzón Fefita, como homenaje a esa tradición familiar y al Movimiento Comunitario Amigos del Danzón.

Su mensaje a las nuevas generaciones resume el sentido de tantos años de trabajo: conocer las raíces, mantener viva la identidad y comprender que las tradiciones no tienen por qué permanecer inmóviles para conservar su autenticidad.

El danzón necesita músicos, bailadores, maestros, investigadores, espacios de encuentro y medios que lo hagan visible. Necesita, sobre todo, que la sociedad reconozca que protegerlo no es una tarea exclusiva de quienes lo cultivan.

Como sostiene Isela Vistel, actualizar una tradición sin renunciar a sus raíces es también una manera de defender la cultura que nos identifica y nos distingue ante el mundo.

La Demajagua