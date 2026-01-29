Cuba expresa condolencias por víctimas de tormenta en los EE.UU.

El gobierno de Cuba expresó hoy sus sentidas condolencias al pueblo de los Estados Unidos, tras las decenas de fallecidos provocados por una severa tormenta invernal que afecta a varias regiones de ese país.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, manifestó la solidaridad de los cubanos ante la tragedia.

“Sentidas condolencias al pueblo de #EEUU por las decenas de muertos provocadas por una tormenta invernal y el frío extremo que está azotando varias zonas de ese país”, escribió el Canciller.

Sentidas condolencias al pueblo de #EEUU por las decenas de muertos provocadas por una tormenta invernal y el frío extremo que está azotando varias zonas de ese país. pic.twitter.com/C1Aew4DMY1 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 28, 2026

Extensas áreas de los Estados Unidos enfrentan condiciones climáticas extremas, con temperaturas gélidas históricas, intensas nevadas y tormentas que han causado víctimas mortales, cortes de energía eléctrica y graves afectaciones a la población.

