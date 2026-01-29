EnDesarrollo: Sesión Extraordinaria del Consejo de Gobierno de Granma analiza prioridades para 2026 con la presencia del Primer Ministro

Con el objetivo de impulsar las transformaciones que demanda el país para superar sus crecientes desafíos, el Consejo provincial de Gobierno en Granma sesiona hoy de manera extraordinaria, encabezado por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

La reunión que cuenta también con la presencia de la Vice primera ministra, Inés María Chapman, abre debate a partir del informe sobre la implementación en la provincia de los acuerdos del XI Pleno, del VI Periodo Ordinario de Sesiones de Asamblea Nacional y del Consejo de Ministros, dado a conocer por la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez.

Terry Gutiérrez destacó entre las tareas fundamentales del territorio para el año 2026 la producción de alimentos, la recuperación del sistema electroenergético y la generación de ingresos en divisas.

