Gana joven flautista cubano premio musical del Caribe

El Ministerio de Cultura informó hoy desde su perfil en Facebook que Darío Cuba Hernández, joven flautista formado en la Escuela Nacional de Música, obtuvo el Primer Premio en la categoría Senior del Young Musician of the Caribbean Award, celebrado en República Dominicana.

La competencia tuvo lugar en la sala mayor del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde el intérprete cubano presentó una ejecución que cumplió con el rigor técnico exigido y, según el jurado internacional, logró sostener la atención con un discurso musical sólido.

El certamen fue promovido por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana en articulación con instituciones del Reino Unido, y se consolida como vitrina de excelencia para el talento emergente del Caribe.

El Ministerio de Cultura subrayó que el resultado confirma la calidad de la educación artística en Cuba, al destacar que “la formación musical en el país no improvisa resultados, los construye”.

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