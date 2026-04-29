Celebró Biocubafarma acto de reconocimiento a trabajadores

El grupo empresarial Biocubafarma realizó este lunes un acto de homenaje a sus colectivos y trabajadores en el marco del Día Internacional de los Trabajadores y como parte de las actividades por el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Según precisó la institución desde su perfil en Facebook, durante la ceremonia se entregaron distinciones como las Órdenes Lázaro Peña en sus tres grados, las Medallas Jesús Menéndez y de Trabajador Internacionalista, el Sello “85 Aniversario de la CTC”, así como las Condiciones de Vanguardia Nacional y Distinguido Nacional.

La Empresa Farmacéutica 8 de Marzo recibió la Bandera Proeza Laboral, reconocimiento que distingue la ejemplaridad en el cumplimiento de las tareas productivas y sociales.

La Central de Trabajadores de Cuba destacó el compromiso de las entidades de Biocubafarma en un contexto marcado por limitaciones energéticas y el bloqueo económico, comercial y financiero, lo cual ha exigido la búsqueda constante de alternativas para sostener la producción.

El acto reafirmó la convicción de que la defensa de la Patria también se expresa mediante la ciencia, la voluntad de trabajar y la certeza de vencer.

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