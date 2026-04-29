Vierten cinco embalses de Granma

Las represas en ese proceso son Guisa, en el municipio homónimo, Paso Malo (Bartolomé Masó), Vicana y derivadora de igual nombre (Media Luna) y Cautillo (Jiguaní).
En jornadas precedentes vertió, también, el reservorio Corojo, en Guisa, que este domingo dejó de hacerlo.
Marcelo Cid Zayas, director del Centro provincial de Meteorología, puntualizó en exclusiva a la ACN que las precipitaciones ocurridas en territorio granmense se debieron a una vaguada, combinada con factores locales y altos valores de humedad, más el calentamiento en horario diurno.
Algunas lluvias fueron localmente intensas como las del día 25 en la derivadora Vicana, cuyo pluviómetro registró 110 milímetros y causaron inundaciones aguas abajo.
Durante las últimas ocho jornadas, las 11 represas de la provincia recibieron, en conjunto, casi ocho millones de metros cúbicos de agua y reportan 74 por ciento de llenado en vísperas de finalizar el actual período seco, el 30 de este mes.
La próxima etapa lluviosa en la isla antillana comienza el 1 de mayo y se extiende hasta octubre próximo.