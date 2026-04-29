Vierten cinco embalses de Granma

Cinco embalses de la provincia oriental de Granma se encuentran vertiendo, debido al incremento de sus acumulados de agua por escurrimientos de lluvias recientes.

Las represas en ese proceso son Guisa, en el municipio homónimo, Paso Malo (Bartolomé Masó), Vicana y derivadora de igual nombre (Media Luna) y Cautillo (Jiguaní).

En jornadas precedentes vertió, también, el reservorio Corojo, en Guisa, que este domingo dejó de hacerlo.

Marcelo Cid Zayas, director del Centro provincial de Meteorología, puntualizó en exclusiva a la ACN que las precipitaciones ocurridas en territorio granmense se debieron a una vaguada, combinada con factores locales y altos valores de humedad, más el calentamiento en horario diurno.

Algunas lluvias fueron localmente intensas como las del día 25 en la derivadora Vicana, cuyo pluviómetro registró 110 milímetros y causaron inundaciones aguas abajo.

Durante las últimas ocho jornadas, las 11 represas de la provincia recibieron, en conjunto, casi ocho millones de metros cúbicos de agua y reportan 74 por ciento de llenado en vísperas de finalizar el actual período seco, el 30 de este mes.

La próxima etapa lluviosa en la isla antillana comienza el 1 de mayo y se extiende hasta octubre próximo.

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