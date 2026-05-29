Crece la solidaridad hacia la Isla: No al bloqueo a Cuba

Por amor al pueblo cubano y contra el imperialismo yankee, los abajo firmantes convocamos a la movilización del 30 de mayo a las 15 horas en Corrientes y Callao.

Denunciamos como improcedente e ilegal que sancione a los países y empresas que provean de petróleo a Cuba, violando todas las normas de convivencia internacional y las comerciales, incrementando de esta manera el genocida bloqueo que su país aplica a la Isla desde hace más de seis décadas.

Exigimos, por incongruente, temeraria y descabellada, la anulación de su orden ejecutiva declarando a Cuba “amenaza inusual y extraordinaria” y la retire de su lista unilateral de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

Adhieren: Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, CTA-A, CTA-T, Unión de Residentes Cubanos en Argentina (URCA), Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba (CAPAC), Agrupación Argentina de Graduados en Cuba (AAGraCuba), Mov. La Dignidad, Partido Comunista, Movimiento Evita, Asociación Americana de Juristas, Asociación Trabajadores del Estado (ATE), SERPAJ, Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Asoc. Taxistas de Capital, Partido Solidario, Liga Argentina por los Derechos Humanos, CLATE, La Garganta Poderosa, Nuestra América Mov. Pop., Corriente Nuestra Patria, Peronismo 26 de Julio, Frente de Liberación Agustín Tosco, Unión Cultural Armenia, Área de Estudios sobre Cuba CEFMA, NODAL, MOPASSOL, Corriente Política 17 de Agosto, Descamisados, Patria Grande, Pdo de la Liberación, Unión de Mujeres de Argentina, Jubilados en Lucha, FETIA, Propuesta TATU, Fundación Un Mundo Mejor Es Posible (UMMEP), Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara –Córdoba, Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui, Federación Entidades Argentino-Palestinas, Familiares de los 12 de la Santa Cruz, FEDEFAM -Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Movimiento Ecuménico por los DD.HH, Organización de Judíos Antimperialistas, PLATAFORMA, Espacio de la Fraternidad Argentino Cubana (EFAC), Movimiento por la Salud de los Pueblos “Julio Monsalvo” Sub Región Sur, Colectivo Atipanaku (Lxs que vencen Juntxs)-La Rioja, Corriente Nuestra Patria, Asociación Alexandre Pétion de Argentina, Libres del Sur, Grupo Por Soberanía (GPS)-Línea fundadora, Red Contacto Sur, Mesa Pluricultural, Museo del Hambre, Agrupación Envar El Kadri-Peronismo de Base, Llamamiento Argentino Judío, Movimiento de Participacion Popular, Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina, Movimiento Peronista Auténtico, Fundación para el Desarrollo Humano Integral, Escuela de la Memoria Insurgente

Apoyan: Adolfo Pérez Esquivel, Stella Calloni,Tano Catalano, Rocco Carbone, Alicia Castro, Agustin Lecchi, Andres Ruggeri, Eduardo Valdes, Nestor Kohan, Jose Seoane, Miguel Mirra, Lic Ruben Suarez, Lic Silvia Martinez

Cubadebate