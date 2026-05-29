Cuba agradece apoyo de Caricom ante amenazas de EEUU

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció hoy a la Comunidad del Caribe (Caricom) su valiente postura en defensa de la isla ante las amenazas de agresión militar de Estados Unidos.

En un mensaje publicado en la red social X, el titular de Relaciones Exteriores destacó que Caricom denunció el “injusto y cruel bloqueo” impuesto a la isla y reafirmó que Cuba no representa una amenaza para ninguna nación.

“Continuaremos defendiendo juntos al Caribe como Zona de Paz”, subrayó Rodríguez tras el pronunciamiento del bloque caribeño, que también condenó el cerco energético impuesto por Washington.

El pronunciamiento de Caricom, emitido a través del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias, expresó una “profunda preocupación” por el endurecimiento de las medidas económicas, comerciales y financieras de Washington contra la isla, que agravan la crisis humanitaria que enfrenta el país.

El organismo señaló que las restricciones vigentes por más de seis décadas han tenido “un efecto perjudicial sobre la vida y los medios de subsistencia del pueblo cubano”.

Asimismo, alertó sobre las amenazas de una posible agresión militar, que provocaría “sufrimiento humano innecesario” y desestabilizaría toda la región caribeña.

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