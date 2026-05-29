Japón fortalece enseñanza de su idioma en Cuba con nuevo donativo

El embajador Nakamura Kazuhito subrayó que la donación constituye un puente cultural que fortalece los vínculos bilaterales y fomenta el estudio de la lengua y la cultura japonesas en la isla caribeña.
Estoy convencido de que esta nueva donación ayudará a redoblar sus esfuerzos, avivará aún más el interés de los estudiantes cubanos por nuestra cultura y permitirá profundizar el entendimiento mutuo de nuestras naciones, afirmó durante la ceremonia.
La entrega incluyó títulos de lectura y enseñanza del idioma japonés, que se suman a los más de 430 ejemplares donados desde 2023 por Kasumi Kaikan.
Los materiales abarcan desde métodos de aprendizaje en distintos niveles hasta textos especializados en gramática, vocabulario, partículas y frases idiomáticas, además de obras sobre origami, caligrafía y manga.
El decano de FLEX, Anier López, expresó en una carta oficial su gratitud por el gesto solidario.
Este donativo constituye un pilar esencial para mantener la calidad y pertinencia de nuestro programa académico; la diversidad de los materiales recibidos permite atender las distintas necesidades de aprendizaje en los niveles de pregrado y posgrado, expresó.
Asimismo, López destacó la relevancia de la colaboración sostenida con la misión diplomática nipona.
Gracias a este vínculo, la enseñanza de la lengua japonesa en la Universidad de La Habana se ha fortalecido notablemente, formando a nuevas generaciones de profesionales con un profundo respeto y admiración por la cultura japonesa, añadió el decano.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades universitarias, profesores y estudiantes, quienes resaltaron la importancia de esta cooperación para ampliar el alcance de la enseñanza del japonés en Cuba.