Japón fortalece enseñanza de su idioma en Cuba con nuevo donativo

La Facultad de Lenguas Extranjeras (FLEX) de la Universidad de La Habana atesora hoy 70 nuevos libros, gracias al proyecto de amistad internacional de la asociación japonesa Kasumi Kaikan y la embajada de esa nación en esta capital.

El embajador Nakamura Kazuhito subrayó que la donación constituye un puente cultural que fortalece los vínculos bilaterales y fomenta el estudio de la lengua y la cultura japonesas en la isla caribeña.

Estoy convencido de que esta nueva donación ayudará a redoblar sus esfuerzos, avivará aún más el interés de los estudiantes cubanos por nuestra cultura y permitirá profundizar el entendimiento mutuo de nuestras naciones, afirmó durante la ceremonia.

La entrega incluyó títulos de lectura y enseñanza del idioma japonés, que se suman a los más de 430 ejemplares donados desde 2023 por Kasumi Kaikan.

Los materiales abarcan desde métodos de aprendizaje en distintos niveles hasta textos especializados en gramática, vocabulario, partículas y frases idiomáticas, además de obras sobre origami, caligrafía y manga.

El decano de FLEX, Anier López, expresó en una carta oficial su gratitud por el gesto solidario.

Este donativo constituye un pilar esencial para mantener la calidad y pertinencia de nuestro programa académico; la diversidad de los materiales recibidos permite atender las distintas necesidades de aprendizaje en los niveles de pregrado y posgrado, expresó.

Asimismo, López destacó la relevancia de la colaboración sostenida con la misión diplomática nipona.

Gracias a este vínculo, la enseñanza de la lengua japonesa en la Universidad de La Habana se ha fortalecido notablemente, formando a nuevas generaciones de profesionales con un profundo respeto y admiración por la cultura japonesa, añadió el decano.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades universitarias, profesores y estudiantes, quienes resaltaron la importancia de esta cooperación para ampliar el alcance de la enseñanza del japonés en Cuba.

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