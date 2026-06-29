Desde el PMA respaldan a Cuba ante hostilidad estadounidense

Con 29 votos a favor y solo dos en contra, Cuba obtuvo hoy una victoria contra las maniobras de los Estados Unidos para impedir la asistencia alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al pueblo.

Con esa votación fue aprobado en Roma, sede del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Plan Estratégico que destinará más de 116 millones de dólares para la soberanía alimentaria en el país caribeño en el período de 2026 al 2030.

En su cuenta en la red social X, Bruno Rodríguez Parrilla, titular del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores (Minrex), calificó de contundente el resultado, logrado a pesar de ingentes y espurias presiones de EE. UU., que quedó aislado en la Junta Ejecutiva de dicho órgano de la ONU, aseguró.

Contundente victoria de #Cuba en @WFP frente a maniobras de #EEUU para impedir ayuda en alimentos al pueblo cubano por parte de Naciones Unidas.



Pese a sus ingentes y espurias presiones, EEUU quedó aislado en la Junta Ejecutiva de dicho órgano de la ONU, que aprobó, por 29… pic.twitter.com/qcCh3jONRi — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 26, 2026

Alejandro González Behmaras, director de Organismos Internacionales del Minrex, expuso en declaraciones ante la prensa que este resultado refleja el apoyo internacional a Cuba, ante las intenciones de la delegación estadounidense para impedir la aprobación de esta política.

El directivo señaló que el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos haya tratado de obstaculizar la adopción de este programa de Naciones Unidas para la cooperación con Cuba hasta 2030 es reflejo de su propósito de evitar que lleguen alimentos al país y al mismo tiempo frenar el desarrollo de este campo a nivel nacional.

Subrayó que las maniobras de Washington en la sede del PMA forman parte de su agresión contra la mayor de las Antillas, manifestada en más de 60 años de bloqueo económico, comercial y financiero, al que se suman la inclusión de la nación caribeña en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo y el recrudecido cerco energético.

Agregó que esta actitud se desarrolla en un contexto donde la vida económica y social en el país se dificulta, como consecuencia de las medidas establecidas desde la Casa Blanca que provocan un castigo colectivo en la población cubana.

Destacó que a pesar de los intentos constantes de Estados Unidos para desestabilizar a Cuba, lo vivido en Roma demuestra una vez más la falta de apoyo internacional hacia el gobierno imperial, que cada vez se aisla más en sus pretensiones de dominar el mundo.

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