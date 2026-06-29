Servicios en Línea de Etecsa distinguido en Premios CMSI

El Portal Servicios en Línea de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) fue distinguido como campeón en los Premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI 2026), organizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), informó el Ministerio de Comunicaciones (Mincom) desde su perfil en la red social Facebook.

La entidad señaló en su perfil institucional que el reconocimiento constituye un estímulo para el equipo de desarrollo y soporte, cuya labor permitió consolidar la plataforma digital.

Según el Mincom, el galardón coloca a Cuba entre las iniciativas tecnológicas más apreciadas en el ámbito internacional, al facilitar la autogestión de servicios de telecomunicaciones desde cualquier lugar.

El ministerio destacó que la distinción confirma el impacto de la herramienta en los procesos de transformación digital y en la soberanía tecnológica del país.

La plataforma, disponible en línea, permite a los usuarios realizar trámites de manera ágil y segura, lo que contribuye a la modernización de los servicios públicos.

El reconocimiento internacional se inscribe en los esfuerzos de Cuba por avanzar en la innovación digital y ampliar la participación ciudadana en la gestión de sus servicios.

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