Irán niega celebración de reunión técnica con Estados Unidos

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, negó hoy que exista una reunión programada esta semana entre equipos técnicos iraníes y estadounidenses, pese a informaciones difundidas por diversas fuentes sobre un posible encuentro en Qatar.

Según declaraciones recogidas por la televisión iraní, el alto funcionario afirmó que “no hay reuniones técnicas de los grupos de trabajo programadas para esta semana”, en referencia al proceso de seguimiento del memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington.

Gharibabadi añadió que la primera ronda de contactos técnicos se llevará a cabo únicamente cuando se cumplan las condiciones necesarias y se acuerden la fecha y el lugar, precisando que las consultas entre las partes continúan a través de mediadores internacionales.

No obstante, fuentes citadas por medios internacionales señalaron que equipos técnicos de ambos países podrían reunirse en Doha en los próximos días, en el marco de los mecanismos de implementación del acuerdo bilateral.

Las mismas fuentes indicaron que los mediadores mantienen canales de comunicación para reducir tensiones en caso de incidentes y facilitar la continuidad del diálogo. Un funcionario estadounidense, citado por medios internacionales, aseguró además que las conversaciones no han sido canceladas y que su celebración es inminente.

Se espera que estas reuniones técnicas aborden cuestiones sensibles como la situación en el estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones contra Irán y el programa nuclear, dentro del marco del memorando de entendimiento de 14 puntos firmado el pasado 18 de junio.

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