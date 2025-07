Trump regresa a EEUU tras cinco días en Escocia

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80

Un cuestionamiento dejó en Washington al salir que lo recibió al regreso: el revuelo armado con los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, cuya sombra amenaza con seguir a Trump buena parte de su segundo mandato.

La víspera, el gobernante dio más detalles sobre el deterioro de su relación con Epstein y declaró a la prensa que no le han solicitado el indulto a Ghislaine Maxwell, exnovia del conocido financiero caído en desgracia.

Trump sigue enfrentando preguntas sobre Epstein y la gestión por parte de su administración sobre los archivos, incluso durante su estancia en Escocia.

En una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, en la propiedad de golf de Trump en Turnberry, el ocupante del Despacho Oval fue presionado sobre si consideraría un indulto para Maxwell, pero no lo descartó, reseñan medios locales.

«Bueno, tengo derecho a indultarla», indicó el presidente de Estados Unidos; sin embargo, «nadie me lo ha pedido, nadie me lo ha preguntado. Ese aspecto está en las noticias. Pero ahora mismo, sería inapropiado hablar de ello», subrayó.

Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, se reunió la semana pasada en dos ocasiones con el fiscal general adjunto Todd Blanche y recién solicitó a la Corte Suprema que le anulen su pena.

El presidente reiteró su desmentido de un informe del Wall Street Journal que supuestamente envió a Epstein una carta que incluía un dibujo de una mujer desnuda en 2003 con motivo de sus 50 años, lo que Trump niega, presentando una multimillonaria demanda contra el periódico.

«No hago dibujos. No soy de dibujar», afirmó Trump este lunes. «No hago dibujos. A veces me preguntan: ‘¿Dibujarías un edificio?’. Y yo dibujo cuatro líneas y un pequeño tejado, ya saben, para una obra benéfica. Pero no soy de dibujar. No hago dibujos de mujeres, eso sí les puedo asegurar».

Si el Tribunal Supremo aceptara la petición de Maxwell podría tomar una decisión en unos meses, en el otoño.

En 2008, Epstein se declaró culpable de cargos estatales de prostitución y fue acusado formalmente de tráfico sexual en julio de 2019, pero murió en aparente suicidio en prisión un mes después y puede que hiciera un acuerdo para proteger a Maxwell.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959