Trump va contra el Departamento de Educación de EEUU

Desde su campaña electoral Trump tiene los ojos sobre el ED, que fue creado en 1979. Desmantelarlo no será fácil sin una ley del Congreso, aunque el proceso para hacerlo desaparecer ya está en marcha a través de despidos y recortes de programas.

El Departamento está en función de reducir a la mitad su fuerza laboral; así como disminuir la Oficina de Derechos Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación, el cual recopila datos acerca del progreso académico del país.

La orden dirigiría a la secretaria del ED, Linda McMahon, “a tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre” y además “devolver la autoridad educativa a los estados”.

Casi cinco años atrás, en su primer mandato, Trump trató de reducir el presupuesto del Departamento de Educación, pero el Congreso bloqueó esos intentos.

El entonces mandatario pretendía un recorte de cinco mil 600 millones de dólares y la eliminación de 29 programas como los vinculados a planes extraescolares y de verano para niños en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, ahora, Trump no solo busca reducir el ED, sino que su objetivo es borrarlo, algo que, significaría dejar a no pocos menores rezagados en un sistema educativo que, a juicio de no pocos, es desigual.

El propósito de Trump es clausurar el ED “y devolverlo a los estados, que es donde debe estar”. Alega que es un semillero de “radicales, fanáticos y marxistas”.

