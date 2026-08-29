Agricultores granmense se alistan para comenzar siembras de cultivos varios en campaña de frío

A pocos días de cerrar la etapa de primavera en los cultivos varios que concluye en agosto, la provincia de Granma se alista para comenzar las siembras de frío el próximo primero de septiembre, las que se extenderán hasta febrero de 2027.

Sus agricultores han incrementado estos cultivos, en la producción de alimentos, durante las dos últimas campañas, según reconoció Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité provincial del Partido, en reciente intervención.

Ortiz Barceló dijo que recuperaron tierras ociosas, pero aún no es suficiente, mientras quede un palmo de tierra por plantar para cumplir con el principio de que vamos a tener lo que seamos capaces de producir.

Entre los desafíos para el período está el aumentar la producción agrícola como parte del programa de soberanía alimentaria y educación nutricional, destinado al autoabastecimiento en todos sus municipios.

Se impone acometer la tarea y hacerla sostenible, aprovechando las condiciones de humedad y los recursos locales, para crecer en los volúmenes de cosecha, en especial en los cultivos de ciclo corto.

Mientras, tendrá la prioridad en la producción las plantaciones de plátano, yuca, boniato, junto a la calabaza, habichuela, pepino y maíz, para estimular sus cosechas, ante la urgente necesidad de suministrar mejor la red de mercados y placitas, hoy con insuficiente abastecimiento.

Las empresas, cooperativas y otras instituciones asumen el compromiso de buscar alternativas para cumplirlos con eficiencia económica y que esta impacte en la reducción de los costos, de manera que repercuta favorablemente en los precios y a la vez aporten satisfacción por la calidad en los clientes.

Hay que redoblar los esfuerzos para superior resultado productivo, lo cual exige colocar las semillas y posturas en miles de hectáreas y canteros con la participación de los colectivos laborales y las comunidades en la movilización popular.

Lograr sembrados sanos es posible; incluso, sin el uso de productos químicos, deficitarios en el país y con tendencia al desuso, porque cada vez crece el interés por la agricultura ecológica, que redunda en mayor calidad de los alimentos y la protección del entorno.

Sembrar diversos cultivos y acopiar todos los productos de cosecha es el propósito ineludible de los agricultores, bajo la máxima de que el potencial agrícola de Granma proyecta más producción real, de la que depende el alimento de la población.

La Demajagua