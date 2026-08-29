Agricultores granmense se alistan para comenzar siembras de cultivos varios en campaña de frío

A pocos días de cerrar la etapa de primavera en los cultivos varios que concluye en agosto, la provincia de Granma se alista para comenzar las siembras de frío el próximo primero de septiembre, las que se extenderán hasta febrero de 2027.

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Sus agricultores  han incrementado  estos cultivos,  en la producción de alimentos,  durante  las dos últimas campañas,  según reconoció  Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité provincial del Partido, en reciente intervención.

Ortiz Barceló  dijo que  recuperaron tierras ociosas, pero  aún  no es suficiente, mientras quede un palmo de tierra  por plantar para cumplir con el principio de que vamos  a tener lo que seamos capaces de producir.

Entre los desafíos para el período está  el aumentar la producción agrícola como parte del programa de soberanía alimentaria y educación nutricional, destinado al autoabastecimiento en todos sus municipios.

Se impone acometer la  tarea y hacerla sostenible, aprovechando  las condiciones de humedad y los recursos locales, para crecer en  los  volúmenes de cosecha, en especial  en  los cultivos  de ciclo corto.

Mientras,  tendrá  la prioridad  en la producción  las plantaciones  de plátano, yuca,  boniato, junto a la  calabaza, habichuela, pepino y maíz,  para estimular  sus cosechas, ante la urgente necesidad  de suministrar mejor  la red de mercados y placitas, hoy con  insuficiente abastecimiento.

Las empresas, cooperativas y otras instituciones  asumen el compromiso de buscar alternativas para cumplirlos  con eficiencia económica  y que esta  impacte en la reducción de los costos, de manera que repercuta favorablemente en los precios y a la vez aporten satisfacción por la calidad en  los clientes.

Hay que redoblar los esfuerzos  para superior resultado productivo, lo cual  exige colocar las semillas y posturas en miles de hectáreas y canteros con la participación de los colectivos laborales y las comunidades en la  movilización popular.

Lograr sembrados sanos es posible; incluso, sin el uso de productos químicos, deficitarios  en el país y con tendencia al desuso, porque cada vez crece el interés por la agricultura ecológica, que redunda en mayor calidad de los alimentos y la protección del entorno.

Sembrar diversos cultivos  y acopiar todos los productos de cosecha  es  el propósito ineludible de los agricultores,  bajo la máxima  de que el potencial agrícola de Granma  proyecta  más  producción real,  de la que depende el alimento de la población.

La Demajagua

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