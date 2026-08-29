Cuba compartirá saberes sobre retos de pequeños Estados insulares

Cuba participará como socio de diálogo en la LV reunión de líderes del Foro de las Islas del Pacífico y compartirá sus experiencias en el tratamiento a retos comunes de los pequeños Estados insulares, adelantaron hoy fuentes diplomáticas.

La cita se desarrollará del 30 de agosto al 4 de septiembre en Palaos, y en ella La Habana estará representada por su embajador en Fiyi y concurrente en las Islas del Pacífico, Néstor Torres, de acuerdo con un informe al que tuvo acceso Prensa Latina.

Torres mantendrá encuentros bilaterales con los dirigentes de los Estados de la región durante el encuentro, que constituye el principal espacio de diálogo e intercambio político de la región del Pacífico que agrupa a 14 pequeños Estados insulares, así como a observadores y socios de diálogo, condición que ostenta Cuba desde 2013.

En esta ocasión, los participantes tendrán como tema central “B.E.L.A.U.-Construir economías: Vida. Acción. Unidad” y priorizará la importancia de adoptar enfoques regionales coordinados en materia de financiación del desarrollo, movilización de inversiones y cooperación económica.

Se espera, además, insistir en la necesidad de reforzar la defensa colectiva de las prioridades del Pacífico, entre ellas, la acción climática, el desarrollo sostenible y la resiliencia económica, para garantizar que sigan teniendo visibilidad en una agenda internacional cada vez más saturada y controvertida.

La nota valora profundamente la amistad, la solidaridad y la cooperación construida con las naciones del Pacífico, a pesar de la distancia geográfica y de los limitados recursos financieros de los que disponen los pequeños países insulares.

Igualmente, recordó que la vocación de amistad de Cuba hacia la región tuvo como principal artífice e inspirador al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Fue también el precursor de la colaboración cubana en el ámbito de la salud con los pequeños Estados insulares del Pacífico, a partir del envío de brigadas médicas y el programa de becas para la formación de recursos humanos, añadió la nota tras destacar que este año se cumplió el centenario del natalicio del revolucionario.

Gracias a esa cooperación, un total de 245 jóvenes de la región del Pacífico insular culminaron con éxito sus estudios en Cuba, integrándose a sus comunidades de origen, la mayoría como profesionales de la salud altamente calificados para impulsar el bienestar social.

De forma complementaria, Cuba desplegó múltiples contingentes médicos en el Pacífico, asegurando asistencia integral, tanto primaria como especializada, en las zonas geográficas que enfrentan mayores vulnerabilidades.

Tras agradecer las muestras de solidaridad con La Habana de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo dentro de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, la misión diplomática recalcó que la constante hostilidad de Estados Unidos, agravada por el cerco energético, impactan tremendamente en la capacidad del pueblo y del gobierno para llevar adelante la implementación de cualquier objetivo de desarrollo.

Entretanto, respaldó la visión del Pacífico como una Zona de Paz, un compromiso renovado a través de la histórica Declaración del Océano Azul de Paz, la cual guarda una profunda afinidad y coherencia con la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en La Habana en 2014.

“Compartimos con el Pacífico el compromiso inequívoco de proscribir las armas nucleares, rechazar la injerencia externa y defender el derecho inalienable de nuestros pueblos a decidir su propio destino en un entorno de estabilidad, cooperación y respeto mutuo”, subrayó.

La Demajagua