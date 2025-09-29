Cuba por mantener invicto en Panamericano de béisbol Sub-23

La selección cubana de béisbol para menores de 23 años buscará mantener su invicto en el Campeonato Panamericano que se celebra en Panamá, cuando enfrente hoy a su similar de Aruba en el Estadio Justino Salinas de La Chorrera.

Foto: WBSC

Boris Luis Cabrera

Los dirigidos por Danny Miranda debutaron la víspera con victoria 8-2 frente a Islas Vírgenes de Estados Unidos, en un partido donde demostraron poder al bate al conectar cuatro vuelacercas, tres de ellos salidos del bate del santiaguero Harold Vázquez, quien remolcó la mitad de las carreras del equipo.

Otro indómito, Raidel Sánchez, también sacó una pelota del parque, mientras el granmense Ernesto Pérez pegó un doblete que trajo a dos compañeros a casa.

El abridor Darío Sarduy se llevó el crédito desde la lomita después de lanzar cuatro entradas, ruta donde aceptó dos anotaciones, regaló tres boletos y abanicó a cuatro bateadores.

Del resto se encargaron Rafael Orlando Perdomo y Yunel Batista, este último retirando a los últimos rivales, uno de ellos por la vía de los strikes. Frank Denis Blanco también tuvo actuación, pero boleó al único hombre que enfrentó.

Cuba está ubicada en la llave B del torneo, donde también se encuentran Puerto Rico y Bahamas. Según el sistema de competencias los dos elencos mejor ubicados en esta fase de grupos pasarán a semifinales.

Este evento reparte tres boletos para el Campeonato Mundial de la categoría, que se efectuará el año próximo en Nicaragua.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.