Hoy otro campeón de Cuba en mundial de paratletismo de India

Guillermo Varona, campeón mundial y paralímpico, doble campeón parapanamericano en el lanzamiento de la jabalina F46, saldrá hoy a la pista en busca de otro buen resultado para la isla en el campeonato aquí.

La víspera, Robiel Yankiel Sol dio la primera medalla de Cuba en el evento que continuará hasta el 5 de octubre, con el triunfo en la final de salto largo T46, con el cual alcanzó, además su tercer título mundial.

En declaraciones a Prensa Latina, luego de la competición, el paratleta cubano manifestó su satisfacción por el resultado, aun cuando señaló que no fue con la marca deseada.

Sol subrayó que su nueva meta, tras este excelente desempeño, resulta la preparación para llegar en una forma óptima a los Paralímpicos Los Ángeles 2028.

“Empieza ahora un ciclo olímpico, hay que entrenar bien fuerte, mejorar cosas técnicas y seguir para adelante para llegar a Los Ángeles la mejor forma posible”, aseguró.

Por último, transmitió un saludo al pueblo cubano, en especial a quienes estuvieron pendientes de la competencia y aseguró que continuará su compromiso de lograr buenos resultados.

Además de Varona, que se presenta este lunes, Cuba contará también con el desempeño de Ulicer Aguilera (F13) y Ever René Castro (F41) en el lanzamiento de la jabalina, Lázaro Suárez (T13) en 100 y 400 metros, Daniel Milanés (T47) en la vuelta al óvalo y Felipa Isis Hechavarría (T46) en salto de longitud.

En unas declaraciones previas a Prensa Latina al inicio del campeonato mundial, el director técnico del Comité Paralímpico Cubano, Jorge Palma, auguró que se espera lograr un mínimo de tres medallas con al menos una de oro.

Señaló que Cuba asiste en composición reducida porque la cita no es clasificatoria para otras competiciones aun cuando es el primer gran evento del nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

