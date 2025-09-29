Huracán Humberto y tormenta tropical Imelda activos en el Atlántico

El huracán Humberto y la tormenta tropical Imelda continúan hoy muy activos en el Atlántico con incidencias en territorios caribeños.

Según el más reciente parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC), se espera que Humberto produzca un oleaje peligroso para Bermudas y la costa este de Estados Unidos esta semana, mientras que Imelda se está fortaleciendo cerca de las Bahamas.

Humberto es el octavo ciclón tropical con nombre que se forma en el Atlántico en 2025, y está mañana su centro fue ubicado cerca de la latitud 27.5 Norte, longitud 67.3 Oeste.

Este huracán de categoría cuatro se está moviendo hacia el noroeste cerca de 22 km/h y se anticipa que gire y acelere hacia el este-noreste a finales de mañana martes o temprano el miércoles, reportó el NHC.

En la trayectoria pronosticada, el centro de Humberto pasará al oeste y luego al norte de Bermudas el martes y miércoles, mientras ahora sus vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 230 km/h con ráfagas más fuertes.

Aunque el NHC pronostica un debilitamiento gradual después de eso, estima que Humberto seguira siendo un huracán mayor y peligroso.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 95 km del centro, y los de fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 295 km.

Oleajes generados por Humberto continuarán afectando sectores de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y Bermudas durante gran parte de esta semana.

Las marejadas de Humberto también afectarán la costa este de Estados Unidos a partir de hoy.

Sobre la tormenta tropical Imelda, formada este domingo en los mares frente a Cuba y las Bahamas, su centro fue ubicado esta mañana cerca de la latitud 26.3 Norte, longitud 77.0 Oeste.

Se desplaza hacia el norte cerca de 15 km/h y se espera un movimiento general hacia el norte hasta este martes, cuando se anticipa gire bruscamente hacia el este-noreste.

En la trayectoria pronosticada comenzará a alejarse del noroeste de las Bahamas hoy y luego girará hacia el este-noreste, alejándose del sureste de Estados Unidos a mediados de esta semana.

Se pronostica un fortalecimiento gradual e Imelda podría convertirse mañana en huracán.

Sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 280 km desde el centro.

