Oro de Cuba en Mundial Juvenil de Béisbol5 con sabor guantanamero

Los guantanameros Yandro Moracén Vicet y el entrenador auxiliar Ernesto Preval Pérez, forman parte del equipo Juvenil Cuba de Béisbol-5 que lograron este domingo la medalla de oro en el Campeonato Mundial de esa categoría, con sede en Nayarit, México.

Foto: tomada de la cuenta en X de @DiazCanelB

Gerardo César Terrado Quevedo

Yandro, joven de 17 años de edad, siente el orgullo patrio de ascender a lo más alto del podio en este certamen, en el cual lograron invictos el cetro.

En el equipo también figura Carlos Ernesto Preval Pérez como entrenador asistente, dos veces subcampeon nacional como asistente y en par de ocasiones campeón nacional, en una como asistente y en 2025 director del equipo Guantánamo y todas las medallas en la primera categoría.

Bajo la dirección técnica de Sergio Arturo Pérez, campeón mundial y nacional de la categoría, el equipo Juvenil de Béisbol-5 de Cuba retiene el título y de esta forma clasifica directo a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La inclusión del guantanamero Yandro Moracén en el equipo Cuba es el resultado de su dedicación y avance en el béisbol-5, al igual que por los destacados resultados de Carlos Ernesto Preval, se incluye entre los entrenadores.

Sobre esta victoria, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, escribió en su cuenta X: “¡Bicampeones del mundo! #Cuba juvenil domina el Béisbol 5. Los nuestros barrieron a todos sus rivales: Kenia, España, Surcorea, Siria, Lituania, México y China Taipéi. Detrás de esta gesta perfecta hay una familia deportiva que ha defendido con ciencia la pasión del barrio.

