Capacitan en Granma a productores tabacaleros

La Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido del Tabaco en Granma fortalece la preparación de productores tabacaleros con la incorporación de tecnologías destinadas a elevar la eficiencia y la calidad de las posturas.

Durante este proceso, campesinos y representantes de instituciones vinculadas a la agricultura conocieron el funcionamiento de la máquina sembradora, un equipo que permite llenar en apenas un minuto una bandeja con capacidad para 180 alvéolos.

Esta tecnología agiliza la siembra, reduce el esfuerzo físico del productor y favorece el enraizamiento de las posturas en cepellón, condición que incrementa sus posibilidades de supervivencia al ser llevadas al surco.

La preparación incluyó además el empleo de la máquina podadora, recurso que contribuye al crecimiento uniforme de las plantas en las bandejas.

Con su uso se logra una postura de alrededor de 15 centímetros, de raíz fuerte y tallo sólido, capaz de continuar un desarrollo vigoroso después del trasplante a la vega.

En el encuentro también se abordaron aspectos esenciales como la correcta instalación de las casas de cultivo tecnificadas, las medidas de protección ante huracanes, el riego fertilizado y sus dosificaciones, así como las labores de mantenimiento del cultivo.

La capacitación reafirma la importancia de integrar la innovación tecnológica con la cultura, la tradición y la identidad que distinguen a la producción tabacalera cubana.

Granma aspira este año a superar las 4 toneladas por hectárea como rendimiento agrícola, un propósito que los mantiene en la ruta de los necesarios crecimientos productivos

Radio Bayamo