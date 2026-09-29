Trazan estrategias en empresa de Bebidas y Refresco para su desarrollo productivo

Los directivos y trabajadores de la Empresa de Bebidas y Refresco Granma, trabajan de forma fusionada para superar los obstáculos que han entorpecido sus procesos económicos y productivos. Así trascendió durante el desarrollo del Consejo de Dirección extraordinario para evaluar puntualmente la implementación de las transformaciones económicas y sociales en la importante entidad.

El mismo contó con la participación de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma y tuvo como invitados representantes de MIPIMES, que implementan negocios y realizan encadenamientos productivos y comerciales con la empresa.

Lograr diversificación, sostenibilidad y soberanía en su paradigma productivo, aprovechando de forma eficiente las ventajas que ofrecen las capacidades técnicas instaladas, con el empleo de distintas maneras de negocios con actores no estatales, está en el centro de las estrategias trazadas.

La Empresa de Bebidas y Refrescos Granma, impulsa sus procesos productivos con el objetivo de incrementar la obtención de cerveza, refrescos, maltas y vinos, entre otras producciones, aprovechando las potencialidades que brindan las transformaciones económicas planteadas para desarrollar la economía nacional.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, al intercambiar con los directivos de la Empresa y los representantes de MIPIMES presentes, los exhortó a trabajar unidos, con abnegación, constancia y disciplina para que todos logren las metas propuestas, la entidad agilice su avance productivo y el pueblo reciba el beneficio de la variedad de productos que allí se elaboran.

La Demajagua