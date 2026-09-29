Irán espera respuesta de EEUU a propuestas transmitidas por Catar

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó hoy que Teherán espera una respuesta de Estados Unidos a las propuestas transmitidas mediante mediadores qataríes para poner fin a la tensión militar entre ambos países.

En declaraciones en Nueva York citadas por la prensa aquí, Araqchi aseguró que Irán no ha realizado concesiones sobre su programa nuclear y precisó que las conversaciones actuales se centran exclusivamente en la situación del estrecho de Ormuz.

El canciller iraní explicó que se reunió con funcionarios de Qatar, quienes actúan como mediadores, y que ambas partes intercambiaron propuestas sobre las condiciones planteadas por Teherán, sin ofrecer detalles al respecto.

“Qatar presentará estas ideas a Estados Unidos y esperamos recibir una respuesta mañana”, señaló Araqchi, quien indicó que regresará próximamente a Teherán y que las decisiones serán adoptadas después de conocer la posición de Washington.

El titular de Exteriores rechazó además informaciones difundidas por medios internacionales según las cuales Irán habría efectuado concesiones en materia nuclear.

“La postura de Irán no ha cambiado en absoluto y no se han celebrado conversaciones sobre este asunto. Las conversaciones actuales se refieren únicamente al estrecho de Ormuz”, recalcó.

Araqchi sostuvo que la reapertura del estrecho a la navegación dependerá del cumplimiento de las condiciones establecidas por las autoridades iraníes y señaló que estas fueron fijadas por el líder supremo, Mojtaba Khamenei.

A juicio del canciller, las condiciones planteadas por Teherán son “justas y lógicas” y constituyen, según afirmó, una vía para alcanzar una solución diplomática si Estados Unidos mantiene su disposición a negociar.

El ministro reiteró asimismo que Irán mantiene abiertas las opciones diplomática y militar en medio de la actual confrontación.

El pasado viernes, Araqchi informó que Teherán había transmitido a Washington, a través de Qatar, un plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación, iniciativa que, según su declaración, dejaba la decisión en manos de Estados Unidos.

Un día después, el presidente estadounidense Donald Trump rechazó la propuesta iraní de un alto el fuego de siete días y la calificó de “inaceptable”.

La tensión entre ambos países se intensificó tras el inicio, el 28 de febrero, de operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, a las que Teherán respondió con ataques contra objetivos israelíes y estadounidenses en varios puntos de la región.

Posteriormente, Washington lanzó nuevos ataques contra objetivos iraníes, mientras las negociaciones bilaterales quedaron estancadas pese a la firma de un memorando de entendimiento a mediados de junio.

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