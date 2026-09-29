Conquista Leannelys el Scudetto en softbol femenino de Italia

Tras la tercera victoria consecutiva sobre el Itapolsa Forli, Leannelys Zayas Pérez consiguió la corona con el Quick Mill Bollate, en la Serie A1 del softbol femenino, en Italia.

La granmense, que se había perdido los dos primeros partidos de la final, regresó este sábado al terreno, pero como bateadora designada y segunda en la tanda, y aportó al peleado triunfo de las monarcas defensoras.

Zayas Pérez bateó de 3-1 e impulsó las dos primeras carreras en el racimo de cinco en el segundo capítulo, a la postre, decisivas para el éxito del elenco que barrió a sus retadoras en la disputa del Scudetto.

Las del Forli amenazaron con igualar las acciones, cuando en el sexto inning agregaron otra marca para cerrar la pizarra (8-7), pero se quedaron cortas ante los envíos de la relevista Nicola Brooke Simpson.

El marcador no volvió a moverse, luego del escón de Simpson en el séptimo, y las del Bollate retuvieron el título.

La Demajagua