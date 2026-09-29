Petróleo roza los 108 dólares tras rechazo de Trump a propuesta iraní para reabrir Ormuz

El crudo Brent, referencia internacional, subió más de un 3% y se acercó a los 108 dólares por barril durante la sesión asiática, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump rechazara una propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de 7 días.

Después de una breve estabilización, los futuros para noviembre cotizaban en 107,35 dólares poco antes de las 08:00 GMT, aunque a lo largo de la jornada el Brent llegó a escalar hasta los 108,50 dólares a las 13:00 horas, con un incremento diario del 4%, según datos recogidos por Europa Press. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba hasta los 96,3 dólares, llegando a elevarse un 4,25%.

La subida llegó después de que Trump rechazara el plan iraní, que contemplaba liberar fondos iraníes congelados, levantar sanciones y poner fin al bloqueo naval a cambio de reabrir la vía marítima y retomar las negociaciones sobre el programa nuclear. El plan estaba basado en el memorándum de entendimiento de Islamabad e incluía el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.

Pese al rechazo, el mandatario aseguró este domingo al portal Axios que espera que durante la próxima semana se produzcan nuevos contactos con Irán para intentar cerrar el conflicto bélico abierto.

Antes de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo transitaba por Ormuz. Los cruces comerciales cayeron con la guerra: entre el 21 y el 27 de septiembre se registraron 132 tránsitos, frente a 116 la semana anterior, aunque antes del conflicto eran unos 130 cruces diarios, según MarineTraffic.

Cubadebate