Cisjordania podría convertirse en otra Gaza, alerta Palestina

El presidente del Consejo Nacional Palestino, Rawhi Fattouh, llamó hoy a una intervención internacional urgente para impedir que Cisjordania ocupada se convierta en un escenario similar al de la Franja de Gaza.

Fattouh reaccionó así a declaraciones del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien abogó por una guerra en Cisjordania similar a la desarrollada en Gaza y por el desmantelamiento de la Autoridad Palestina.

En una entrevista publicada por el diario israelí Yediot Aharonot, Smotrich afirmó que debería librarse una guerra en «Judea y Samaria», denominación bíblica utilizada en Israel para referirse a Cisjordania, y aplicar allí medidas similares a las empleadas en Gaza. También calificó a la Autoridad Palestina de «autoridad terrorista».

Ante esas declaraciones, Fattouh sostuvo que los Estados que mantienen políticas de ocupación y emiten discursos que, según afirmó, incitan a cometer crímenes deben afrontar medidas internacionales de carácter político y económico, de acuerdo con el derecho internacional.

El dirigente palestino instó a la comunidad internacional a cumplir sus responsabilidades y adoptar medidas urgentes para impedir una nueva escalada en Cisjordania, así como a exigir responsabilidades a quienes promuevan acciones contra la población palestina.

Fattouh calificó las declaraciones de Smotrich como una incitación a la violencia, la destrucción y el desplazamiento forzado, y afirmó que contradicen las normas del derecho internacional humanitario, los Convenios de Ginebra y la Carta de las Naciones Unidas.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino consideró que las declaraciones del ministro israelí constituyen un llamamiento a intensificar las acciones contra los palestinos y las vinculó con, según su interpretación, planes de anexión, desplazamiento y debilitamiento de las perspectivas de establecer un Estado palestino independiente.

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En junio, 14 relatores especiales de Naciones Unidas advirtieron sobre un aumento de la violencia perpetrada por colonos israelíes en el territorio palestino ocupado y señalaron que esas acciones, según el comunicado de los expertos, cuentan con apoyo o facilitación de instituciones estatales israelíes y amenazan a comunidades palestinas.

Desde el inicio de la actual guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han intensificado las operaciones militares en Cisjordania, mientras se han registrado también ataques de colonos, detenciones, desplazamientos y expansión de asentamientos.

La guerra en Gaza ha provocado decenas de miles de muertos y heridos palestinos y una extensa destrucción de viviendas e infraestructura civil, de acuerdo con las autoridades palestinas y organismos internacionales.

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