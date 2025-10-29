Constatan en Granma cumplimiento de medidas ante fase ciclónica

En la provincia de Granma se trabaja sin descanso ante la proximidad del poderoso huracán Melisa. En compañía de Julio César García, Jefe de la Oficina de Atención al Sistema del Poder Popular, Órganos del Estado y Sector Jurídico del Comité Central del Partido, al frente de un equipo enviado por decisión del país; Yudelkis Ortiz Barceló, Presidenta del Consejo de Defensa Provincial y Yanetsy Terry Gutiérrez, Vicepresidenta, recorrieron en la jornada anterior los municipios de Jiguaní y Yara para constatar el cumplimiento de las medidas establecidas durante la actual fase.