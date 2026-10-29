Cuba presente en Eco Expo Asia 2026 (+Fotos)

El interés por la energía limpia y la ecología, mueve a Cuba para asistir a la 21.ª edición de la Eco Expo Asia 2026, en Hong Kong, China, feria comercial líder en Asia dedicada a la industria de la protección ambiental y las tecnologías.

El evento tiene como temas centrales: la Energía verde en movimiento: Movilidad inteligente y nuevas energías; Edificios para una ciudad más ecológica: Tecnología de construcción verde; De residuo a recurso: Economía circular y gestión de residuos; y Tecnología verde de vanguardia: Innovación y start ups en sector ambiental.

La delegación cubana estuvo representada por la viceministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Idalia López Pedroso, y la directora de Gestión Documental y Archivo, Martha Ferriol Marchena, divulgó el sitio web del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA.

La presencia de Cuba constituye una oportunidad para acceder a nuevos conocimientos e intercambiar sobre tecnologías verdes alineadas a las prioridades de desarrollo del país.

El evento que sesiona del 26 al 29 de octubre, reúne a más de 340 expositores de 15 países y regiones, mostrando las últimas innovaciones en tecnología ecológica, economía circular, infraestructura de ciudades inteligentes y soluciones de cero emisiones de carbono.

La exposición está organizada de conjunto con el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong y Messe Frankfurt (HK), la Oficina de Medio Ambiente y Ecología del Gobierno de la RAE de Hong Kong, confirmó el sitio web del evento (https://chinaexpohub-com.translate.goog).

Con el slogan «Conectando el mundo para un futuro sostenible», el evento despierta el interés de altos funcionarios y representantes de organizaciones semioficiales de China continental, Hong Kong, la ASEAN y otros mercados de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

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