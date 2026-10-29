Resaltan continuidad en ayuda de salud sexual y reproductiva tras Melissa

El Sistema de Naciones Unidas en Cuba destacó hoy desde Facebook, a un año del paso del huracán Melissa por el oriente del país, la labor conjunta con instituciones nacionales para garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva en comunidades afectadas.

La Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA Cuba) informó que desde el inicio de la emergencia se trabajó en la protección de derechos y en la atención a mujeres, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.

Marisol Alfonso de Armas, jefa de la Oficina de UNFPA en Cuba, señaló que este aniversario constituye una oportunidad para reconocer lo recorrido y renovar el compromiso de no dejar a nadie atrás.

La estrategia incluyó acciones para acompañar la recuperación de las comunidades, con enfoque de resiliencia y derechos, en coordinación con contrapartes nacionales y organismos especializados.

Naciones Unidas subrayó que en contextos de emergencia las necesidades de salud sexual y reproductiva no se detienen, por lo que resulta fundamental sostener los servicios esenciales y atender a quienes enfrentan mayores barreras.

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