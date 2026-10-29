Resaltan continuidad en ayuda de salud sexual y reproductiva tras Melissa

La Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA Cuba) informó que desde el inicio de la emergencia se trabajó en la protección de derechos y en la atención a mujeres, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.
Marisol Alfonso de Armas, jefa de la Oficina de UNFPA en Cuba, señaló que este aniversario constituye una oportunidad para reconocer lo recorrido y renovar el compromiso de no dejar a nadie atrás.
La estrategia incluyó acciones para acompañar la recuperación de las comunidades, con enfoque de resiliencia y derechos, en coordinación con contrapartes nacionales y organismos especializados.
Naciones Unidas subrayó que en contextos de emergencia las necesidades de salud sexual y reproductiva no se detienen, por lo que resulta fundamental sostener los servicios esenciales y atender a quienes enfrentan mayores barreras.