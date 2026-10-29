Cubanos Sanz y Silot se despidieron de Campeonato Mundial de Lucha

Los cubanos Yaynelis Sanz (55 kg) y Arturo Silot (97 kg) quedaron hoy fuera del Campeonato Mundial de Lucha, con sede en Astaná, Kazajistán.

Silot, de 25 años y décimo del ranking en los 97 kilogramos de la modalidad libre, debutó en la ronda de clasificación con victoria por 8-3 sobre el húngaro Richard Végh, medallista de bronce europeo.

En la siguiente instancia del torneo, el oriundo de la provincia oriental de Santiago de Cuba cedió con un ajustado 16-18 ante el azerbaiyano Magomedkhan Magomedov, galardonado con bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, quien no pudo llevarlo a la repesca al caer en el cruce siguiente.

Por su parte, su compatriota Yaynelis Sanz perdió 1-8 en octavos de final ante la india Ahilya Shinde, una gladiadora de apenas 19 años y con el antecedente de una presea de bronce en el campeonato asiático sub-23 celebrado el pasado mayo.

La última presentación de un luchador de la mayor isla del Caribe en la cita será este sábado, con Geannis Garzón como uno de los protagonistas en la división de 74 kilogramos del estilo libre.

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