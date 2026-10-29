En la transición energética: De la resistencia a un salto de desarrollo

Faltan solo dos meses para que culmine el 2026, para muchos el año más difícil de la Revolución Cubana; período signado por el recrudecimiento del sexagenario bloqueo comercial y financiero del gobierno norteamericano a la Isla; con numerosas órdenes ejecutivas y medidas dictadas por la administración Trump, para el estrangulamiento de la economía cubana.

En este tan desfavorable escenario, palpable en los cubanos con los interminables apagones, dificultades para acceder a muchos servicios básicos, y limitaciones y carencias de casi todo. En Cuba, se sigue apostando por avanzar en una transición energética, y la implementación de transformaciones económicas y sociales, imprescindibles para impulsar el desarrollo del país, y que este se exprese en beneficio de la población.

Aprobada y publicada en la Gaceta Oficial de la República, en septiembre de 2024, la Estrategia Nacional para la Transición Energética en Cuba, persigue el cambio hacia el uso de combustibles fósiles y fuentes renovables de generación de energía eléctrica, fundamentalmente solar, eólica e hidráulica.

Guantánamo cuenta en la actualidad con 173.34 MW instalados para la entrega al sistema electroenergético nacional (SEN), distribuidos en 12 parques solares que tributan 73.0 MW, por las centrales de generación distribuida 95.62 MW, 1.7 MW por minihidroeléctricas y 3.0 por biomasa.

Como parte del Programa de Gobierno y el cambio de matriz energética, en el territorio se avanza en inversiones con fuentes renovables de energía, en centros económicos y sociales de prestación de servicios a la población, en comunidades rurales y viviendas aisladas, en edificios multifamiliares, y en el alumbrado público.

Hasta la fecha existen en la provincia 17 mil 115 clientes, entre estatales y privados, con celdas fotovoltaicas instaladas, y los trabajos incluyen además completar la capacidad de generación de los parques solares fotovoltaicos San Pedro II y El Peral, junto a la terminación, antes de fin de año, el emplazamiento de 2, 2 MW en Jesús Lores y un Mini Parque en Yacabo Arriba, ambos en el municipio de Imías.

En recién visita de trabajo Vicente De la O Levy, Ministro de Energía y Minas de Cuba, resaltó los avances de Guantánamo, y valoró la importancia de estas labores, como parte de la adecuada implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, sus ejes temáticos y medidas con más incidencia en el sector.

El titular de Energía y Minas reflexionó sobre la importancia de que “toda medida o acción que se implemente esté dirigida al desarrollo económico de los territorios y deben tener en su esencia su aporte social. Hay que salir de la zona de confort, y pasar de la resistencia al desarrollo”.

“No se trata de implementar algo por implementar – resaltó De la O Levi- las transformaciones en el sector empresarial nuestro al concretar una medida deben tener como medidor, el correspondiente beneficio de la población, como es reducir las horas de apagón, avanzar en la gasificación para la cocción de alimentos, que haya más combustible e incluso que se explote mejor y de forma organizada la minería”.

El sector energético y minero, imprescindible para la vitalidad de la nación y la sostenibilidad del proyecto social cubano, también se trabaja de forma estratégica en la atención a sus trabajadores y en reducir el número de bajas, por diferentes causas, de su personal técnico y profesional.

Al cierre del año las empresas del sector en Guantánamo presentan un índice de fluctuación laboral cercano al 9 por ciento, una situación que, aunque inferior a otras provincias, está llamada a ser analizada.

Al respecto el Ministro de Energía y Minas destacó que “junto a tener resultados económicos, debemos atender el tema de la fluctuación laboral”.

“Las empresas tienen ahora todas las facilidades para la toma de decisiones sobre el salario, sus recursos, las plantillas y las utilidades; por tanto, sus directivos tienen las facultades para defender y beneficiar sus colectivos, hacer atractivo el trabajo, para mantener una fuerza laboral, que es especializada y no se prepara en un día”.

Tema también llamado a enfrentar es la ocurrencia de robos y hechos constitutivos de delitos, una problemática que golpea mucho a Guantánamo, y que urge ser revertida.

Vicente de La O Levy, fue enfático al señalar que “hay que detener el robo de paneles solares, de tornillos y componentes de parques fotovoltaicos, el aceite de los transformadores, y otros delitos que dejan a comunidades sin electricidad sin servicio e irritan tanto a nuestro pueblo trabajador”.

Cubadebate