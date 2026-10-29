Reducen en India precios de medicamentos contra el cáncer

India publicó hoy una lista de nuevos precios reducidos de 543 marcas de medicamentos contra el cáncer que entrarán en vigor a partir del 9 de noviembre venidero.

De acuerdo con autoridades sanitarias, la lista, la cual refleja la información presentada por las empresas, se irá actualizando a medida que los fabricantes comuniquen los precios revisados de aquellos medicamentos oncológicos no sujetos a regulación de precios. Un comunicado oficial del Ministerio de Productos Químicos y Fertilizantes explicó que varias marcas importantes de medicamentos contra el cáncer han experimentado reducciones de precio significativas.

En el caso de Fulbreca, utilizado para el cáncer de mama, pasará de más de 26 mil rupias, alrededor de 272 dólares, a cinco mil 49 rupias, unos 52 dólares aproximadamente, según el cambio monetario actual, detalla la nota.

Por su parte, el precio de BEVACIZAB, como parte de tratamiento combinado para tumor cerebral y ciertos tipos de cáncer de riñón, hígado, pulmón, colon, recto, cuello uterino, ovario o trompas de falopio, se ha reducido de más de 21 mil 767 rupias (228 dólares aproximadamente) a cinco mil 930 rupias, casi 63 dólares.

Esta revisión de precios se produce tras el anuncio realizado por la NPPA el 17 de octubre sobre la racionalización de los márgenes comerciales en 137 medicamentos oncológicos no sujetos a regulación de precios, señala el despacho.

Las autoridades indias explicaron que la medida, adoptada en interés público, tiene como objetivo limitar los márgenes comerciales excesivos, hacer que el tratamiento contra el cáncer sea más asequible y mejorar el acceso a los medicamentos oncológicos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959