Cuba evoca el Día Mundial de Solidaridad con Palestina

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó hoy el respaldo del pueblo cubano a Palestina, en ocasión del Día Internacional de Solidaridad con esa nación.

Asimismo reiteró en la red social X el «apoyo irrestricto al derecho inalienable del pueblo palestino a un Estado independiente y soberano, reconocido internacionalmente dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con capital en Jerusalén Oriental».

«Continuaremos denunciando con firmeza el genocidio que Israel comete en Gaza y las operaciones de exterminio que el régimen sionista lleva a cabo», agregó.

Por su parte el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, recordó la fecha y ratificó que Cuba siempre estará al lado de Palestina.

Cada 29 de noviembre, desde hace 48 años, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La fecha fue seleccionada debido a la aprobación en 1947, por parte de la Asamblea General, de la resolución que estipulaba la creación de dos estados en Palestina.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959