Una gala que premió estrelllas

El movimiento deportivo de Granma cerró el año 2023 con la acostumbrada gala de premiación de los atletas más destacados, realizada esta vez en la Casa de Fiestas, de la ciudad de Bayamo.

Este tipo de actividad suele ser única, porque llega a reunir al mismo tiempo a estrellas de diversas disciplinas y categorías, algo que no es fácil de conseguir, a no ser en los eventos múltiples.

Así, resultó alentador ver juntos, por ejemplo, al pelotero Alfredo Despaigne (entre los atletas más destacados del año en la provincia), la softbolista Yilian Tornés (mejor atleta femenina en deporte colectivo), Claudia Gómez (mejor atleta femenina juvenil) y el remero Luis José León Pulgar (mejor atleta de deporte individual).

También estimuló mucho presenciar en la premiación a las máximas autoridades de la provincia: Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, y a la Gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez.

Algunos, como la ciclista Arlenis Sierra (la más integral del año), el beisbolista Roel Santos (mejor masculino de deporte colectivo), la futbolista Cecil Aldana (mejor contratada) o el balonmanista Samuel Cordiez (mejor juvenil masculino) no pudieron estar, pero vimos cómo sus familiares o entrenadores recibieron el estímulo y la ovación de los presentes.

No menos emocionante fue observar cómo eran agasajados los atletas en situación de discapacidad, empezando por la taekwondoca Lilisbet Rodríguez Rivero y el pesista Enmanuel González, que resultaron los mejores en ese apartado. Junto a ellos estaban un veterano de mil batallas, como Leonardo Díaz Aldana (atletismo) y un entrenador que también mereció las palmas: Ramón Martínez Guaso, un referente para Granma y la nación.

Se extrañó no ver a Vladimir Vargas, mánager que condujo a los niños de Bayamo al título de las Pequeñas Ligas y, por ende, a la Serie Mundial celebrada en Estados Unidos. Esa participación, primera de Cuba en la historia en ese certamen, fue precisamente el suceso del año en la provincia.

Fue una gala que, con tino, también premió a José Luis León Menéndez (remo, Bartolomé Masó), Víctor Quesada Pérez (Jiguaní) y Pilar López, quienes Safón ganaron los respectivos galardones de mejor entrenador, profesor más destacado de Educación Física y mejor activista.

Vimos allí, contentos, a Juan Ramón Milán Ponce y Elizabeth Naranjo Carrión fueron proclamados como los mejores árbitros del año.

A varios atletas y entrenadores les estrechamos la mano y les deseamos éxitos en 2024, un año en el que Granma se ha puesto la varilla bien alta en lides como los Juegos Escolares Nacionales, en los que aspira al tercer lugar. Cerraron las cortinas de un año, pero apenas habrá descanso porque ya se asoman la final provincial de las Pequeñas Ligas y otros certámenes en los que veremos mucha entrega de nuestros admirables atletas.

Osviel Castro Medel